Calciomercato Barcellona, un altro big strappato al City

Il Barcellona ufficializza un altro acquisto proveniente dal Manchester City: calciomercato scoppiettante per il club spagnolo.

Le intenzioni del Barcellona sono serie e il presidente Joan Laporta non scherza quando dice di voler riportare in alto il nome del club. Dopo alcune stagioni sottotono, questa appena trascorsa particolarmente, la società blaugrana ha intenzione di tornare a trionfare in Europa. E quale modo migliore se non quello di strappare i calciatori ad un club rivale, nonché finalista dell’edizione di Champions League? Infatti, dopo aver ingaggiato Sergio Aguero a parametro zero, un altro Citizens giocherà dalla prossima stagione al Camp Nou.

Calciomercato, Eric Garcia firma con il Barcellona: clausola mostruosa

Era nell’aria, ma oggi è arrivata l’ufficialità: Eric Garcia firma con la squadra di Leo Messi fino al 2026. Un contratto di cinque anni mostruoso per il difensore spagnolo, che sarà prossimo protagonista ad Euro 2020 con la Roja. Le sue prestazioni hanno impressionato il CT Luis Enrique e la dirigenza blaugrana, che ha blindato prima delle concorrenti il promettente centrale classe 2001. Il Barcellona ha inserito una clausola rescissoria altissima dal valore di 400 milioni di euro. Un monito per chi volesse acquistarlo. Eric Garcia sarà inavvicinabile.

Dunque, il calciomercato del Barcellona si prospetta ricco di sorprese, in attesa del rinnovo di Leo Messi, ormai quasi scontato con l’arrivo dell’amico Sergio Aguero. Inoltre, el Kun ritrova il suo vecchio compagno di squadra del Manchester City, con il quale ha sfiorato il sogno della vittoria in Champions League. Una ferita che brucia, ma sarà proprio da questa sconfitta che Garcia ed Aguero vorranno ripartire per vendicarsi.

Per Eric si tratta di un ritorno al Barca, poiché ha cominciato a giocare a calcio proprio nelle giovanili blaugrana. Nel 2017 ha lasciato la Spagna per approdare al Manchester City, con cui ha indossato la maglia dell U-17, U-19 e quella della Prima Squadra.