Gigio Donnarumma strizza l’occhio al Barcellona: l’indizio social fa impazzire i tifosi

Gigio Donnarumma al Barcellona? L’ipotesi infiamma la piazza, e a quanto pare convince anche l’ormai ex portiere rossonero.

Il mercato del Barcellona in questo spezzone finale di stagione è incentrato sugli svincolati e i parametri zero. E tra i calciatori liberi dal luglio 2021 ce n’è uno che capace di infiammare tutte le piazze del mondo: Gigio Donnarumma. Dopo il Kun Aguero ed Eric Garcia, arrivati a parametro zero dal Manchester City, il prossimo grande colpo del club azulgrana sarebbe potrebbe essere proprio il grande ex portiere rossonero.

Per qualcuno sembra impossibile, visto che tra i pali il club catalano attualmente è molto ben coperto, con ter Stegen titolare assoluto. Tuttavia, le voci di un approdo dell’estremo difensore di Castellammare di Stabia, classe 1999, nella società spagnola continuano a essere molto insistenti, tanto da infiammare non solo i tifosi, ma anche lo stesso Gigio. Lo dimostra un inequivocabile indizio sui social…

Gigio Donnarumma al Barcellona: l’indizio social

Secondo radiomercato, il calciatore avrebbe sul proprio tavolo diverse possibilità. Il suo super procuratore Mino Raiola potrebbe dirottarlo al Paris Saint-Germain, ma al momento per Gigio sembrerebbe più seducente giocare con Leo Messi e compagni. Lo dimostra un inequivocabile indizio social. Il portiere ha infatti messo un like a un post Instagram in cui si parlava di un suo approdo in blaugrana, come riportato dalla testata Mundo Deportivo.

❗| Gianluigi Donnarumma liked a post on instagram linking him to FC Barcelona. 🇮🇹🤝 pic.twitter.com/IFIC58KuYU — Managing Barça (@ManagingBarca) June 1, 2021

Potrebbe essere un like di poco conto, ma nell’epoca dei social il mercato si fa anche così. Probabile dunque che la priorità per l’estremo difensore possa essere proprio un approdo nella Liga con la formazione catalana. Sempre che il Barça presenti l’offerta giusta per soddisfare le sue esigenze economiche e quelle del suo procuratore.

In attesa di capire quali saranno le manovre in porta, comunque, il mercato del club spagnolo continua a essere proiettato sui parametro zero. Dopo Aguero e Garcia, infatti, potrebbero arrivare alla corte di Koeman (che va verso la conferma) anche Memphis Depay e Georginio Wijnaldum. Il primo è in uscita dall’Olympique Lione e sembrerebbe pronto a un’avventura in una delle squadre più importanti al mondo. Il secondo, dopo cinque anni al Liverpool, sarebbe uno dei perni su cui basare il futuro del club blaugrana. Un club che, dopo le difficoltà delle ultime stagioni, sembra pronto a rilanciarsi in grande stile nel 2021/22.