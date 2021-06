Real Madrid, Ancelotti torna per il record: la missione del “Re di Coppe”

Carlo Ancelotti torna al Real Madrid ed insegue un record speciale: diventerebbe il primo allenatore della storia a raggiungere tale traguardo.

Dopo l’addio amaro di Zinedine Zidane, il Real Madrid punta su Carlo Ancelotti per la seconda volta. E’ l’allenatore della Decima e ha lasciato un buon ricordo ai tifosi madrileni, pur rimanendo appena due stagioni, dal 2013 al 2015. Il mister ritorna per la prima volta in un club già allenato in passato. In 25 anni di carriera ha ottenuto grandi successi in giro per l’Europa, conquistando popolarità e consensi in quasi tutti i club in cui è passato.

Nelle ultime stagioni non è riuscito a conquistare alcun trofeo nelle sue esperienze al Napoli e all’Everton. Ora, Carlo Ancelotti è pronto a “vendicarsi” da queste stagioni sottotono e insegue un record unico, che solo grazie al Real Madrid potrà raggiungere.

Real Madrid Ancelotti vuole la Liga: il record nel mirino

Il “Re di Coppe” vanta nel suo palmarès grandi trionfi nei diversi Paesi in cui ha allenato. Ha vinto competizioni di ogni tipo, nazionali e internazionali. Manca però in bacheca una coppa preziosa, che gli potrebbe permettere di raggiungere un record straordinario.

Infatti, Carlo Ancelotti alla sua unica esperienza in Spagna sulla panchina del Real Madrid non è riuscito a vincere il campionato spagnolo. Risultato raggiunto, invece, in Serie A con il Milan, in Premier League con il Chelsea, in Ligue 1 con il PSG e in Bundesliga con il Bayern Monaco.

Se dovesse conquistare la Liga con le Merengues, Carlo Ancelotti diverrebbe il primo allenatore della storia del calcio a vincere i cinque maggiori campionati d’Europa. Dunque, non solo Champions nel mirino. Il tecnico emiliano proverà a fare en plain di coppe, ma il campionato spagnolo forse avrà un sapore diverso.