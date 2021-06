Basta supercar: Jamie Vardy punta un’utilitaria italiana… molto speciale!

Jamie Vardy è pronto a cambiare auto: l’attaccante del Leicester ha scelto di acquistare un’iconica macchina italiana.

Jamie Vardy ha messo gli occhi su un’iconica auto italiana. Una Ferrari? Una Lamborghini?Una Maserati? No, non ci siamo. Troppo banale scegliere una supercar per un personaggio unico come il bomber del Leicester. Un’Alfa Romeo allora? Nemmeno. Anche il biscione è scontato. L’attaccante nativo di Sheffield, classe 1987, sta puntando un’auto davvero speciale, un simbolo italiano nel mondo: una Fiat Cinquecento.

Può sembrare uno scherzo, ma non lo è. Tuttavia, bisogna evidenziare che non si tratta di una Cinquecento qualunque quella che ha rubato il cuore del bomber inglese. Come sottolineato ItaSportPress.it, la macchina che ha fatto impazzire il noto calciatore è una Fiat Cinquecento datata 1996, un modello specifico e con colori specifici: il giallo e il rosso. Un’improvvisa infatuazione per la Roma, il Lecce, il Benevento o un altro club con quei colori sociali? Ovviamente no. Il motivo è ben altro…

Leggi anche -> Calciatori Criminali: 5 giocatori arrestati e finiti in carcere

Jamie Vardy cambia auto: nel mirino una Fiat Cinquecento

Può un campione di questo stralussuoso e viziato mondo del calcio accontentarsi di girare con un’utilitaria? La risposta è sì, e di esempi ce ne sono molti. Non ultimo, un ex compagno di Vardy, il campione d’Europa N’Golo Kanté, che della macchina ha fatto uno status symbol al contrario. Ma il caso di Jamie è unico nel suo genere, e anzi totalmente diverso rispetto agli altri.

Non c’entra un improvviso bagno d’umiltà o una voglia di tornare con i piedi per terra. In un certo senso è anzi un capriccio in più quello del bomber delle Foxes, che dall’alto del suo stipendio da circa 8,5 milioni all’anno sa di potersi permettere qualunque cosa, anche un’auto ‘famosa’. Come spiegato dal Sun, il calciatore è infatti da sempre un fan della serie televisiva The Inbetweeners, e ha scoperto che l’auto dei suoi beniamini, la Fiat Cinquecento, sarà appunto messa all’asta.

Il suo valore, stando a quanto trapela da Oltremanica, parte da più di 5mila sterline. Un prezzo alto, ma non eccessivo, che starebbe attirando le attenzioni di tantissimi appassionati della serie cult amatissima nel Regno Unito. Insomma, la concorrenza non manca per il buon Jamie. Ma di certo ha tutte le possibilità per poter mettere le mani sulla vettura giallorossa, per la sua gioia e quella di tutti i suoi supporter.