Lazio, Sarri diventa… Maruzio: la gaffe fa scatenare i tifosi

La Lazio ha ufficializzato l’arrivo di Maurizio Sarri sulla propria panchina, macchiando il comunicato con una gaffe: i social si scatenano.

Dopo giorni e giorni di tribolazioni, adesso è ufficiale: il nuovo allenatore della Lazio è Maruzio Sarri… o meglio, Maurizio. Nel pomeriggio del 9 giugno la società biancoceleste ha confermato una notizia già filtrata da giorni, ma nella fretta di regalare ai fan questa grande gioia, si è fatta sfuggire una piccola gaffe sul nome dell’allenatore. Gaffe che ovviamente è diventata in pochi secondi virale sui social, portando a reazioni molto divertenti da parte dei tifosi.

Il web non dimentica, e poco importa che in pochi secondi i responsabili della comunicazione si siano accorti dell’errore, ponendo rimedio. Ormai il tam tam mediatico era già partito, regalando un motivo di ilarità in più agli ‘aquilotti’, esaltati dall’arrivo di uno dei tecnici più amati degli ultimi dieci anni in Italia, fautore di un calcio propositivo, spumeggiante, divertente anche se fin qui poco vincente.

Maurizio Sarri: la gaffe della Lazio diventa virale

Tutti pazzi per Sarri. A Roma dopo l’annuncio dell’ufficialità dell’arrivo del tecnico biancoceleste è esplosa la sarrimania, alimentata anche da un video di presentazione montato da parte della società, che ha voluto esaltare l’aspetto spettacolare dell’allenatore toscano, quello che ha portato alla nascita del sarrismo.