Italia Turchia, triste record per Demiral: non era mai accaduto

Demiral ha sbloccato il match fra Italia e Turchia: sfortunato autogol e primato, in uno stadio in cui il difensore non ha buoni ricordi. I tifosi si scatenano nelle reazioni sui social.

Alla fine ci ha pensato Demiral a sbloccare il match fra Italia e Turchia. Il forcing degli azzurri ha piegato la resistenza degli avversari, che in pochi minuti hanno incassato l’autorete del difensore bianconero e poi il raddoppio di Immobile, dopo una bella azione di Spinazzola. Mancini sorride, meno il ct turco, che dopo un primo tempo in cui è riuscito a fermare le bocche di fuoco dell’Italia, ha visto i suoi crollare nella ripresa, e incassare l’uno-due e il tris firmato da Lorenzo Insigne.

Per Demiral l’Olimpico non è proprio uno stadio fortunato. Dopo il brutto infortunio rimediato con la Juventus, che ne ha condizionato la stagione, il difensore si è reso protagonista di una deviazione fortuita, che ha battuto il portiere della propria nazionale. Autogol da record per Demiral quindi in Italia Turchia. É la prima volta infatti che la manifestazione è aperta da una autorete. E sul web il difensore è nel mirino dei tifosi, che si sono scatenati utilizzando l’arma dell’ironia.

Autogol Demiral, esplode l’ironia dei tifosi: “Decisivo il blocco Juve”

Ancora una volta in Nazionale è decisivo il blocco Juve.#Euro2020 #TurchiaItalia #Demiral — Unfair Play (@unfair_play) June 11, 2021

L’autogol di Demiral ha quindi regalato all’Italia la prima rete ad Euro 2020. Una deviazione goffa, un movimento sgraziato, che ha messo la partita in discesa per gli azzurri di Mancini. E i social non perdonano il difensore bianconero, fra i ringraziamenti e le battute per un gesto sfortunato.

“Ancora decisivo il blocco Juve”, ma anche “bianconeri sempre protagonisti in nazionale”, e ancora “voleva intervenire di mano, tanto non fischia mai”. I tifosi si sono sbizzarriti dopo il vantaggio dell’Italia, targato Demiral.