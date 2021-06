Nel corso di Danimarca-Finlandia, il calciatore dell’Inter Christian Eriksen si è accasciato al suolo per un malore spaventando tutti.

Minuto 43 di Danimarca-Finlandia, terza partita di Euro 2020. Christian Eriksen, centrocampista dell’Inter, si è improvvisamente accasciato al suolo. Inizialmente è sembrato per uno stop sbagliato. Purtroppo però si è trattato di un malore. Un arresto cardiaco. Il pubblico si è ammutolito in un primo momento, confuso per una situazione apparsa subito seria, con tutti i giocatori preoccupati per le condizioni del calciatore, sia i compagni di squadra che gli avversari.

Immediato l’intervento del personale sanitario, che ha cercato di far riprendere conoscenza al calciatore con tre massaggi cardiaci, tra lo stupore generale, con alcuni compagni di squadra in stato di shock, tifosi disperati e qualche avversario in lacrime. Utilizzato probabilmente anche un defibrillatore, ma apparentemente senza effetti. In una situazione surreale, i tifosi hanno alternato incoraggiamenti allo sfortunato calciatore ex Tottenham a momenti di grande silenzio. Sul terreno di gioco dopo qualche minuto è scesa anche la moglie di Eriksen, Sabrina, per rendersi conto della situazione. La partita resta sospesa, in attesa di poter comprendere se sarà possibile o meno ricominciare a giocare. L’arbitro sceglie di far rientrare però le squadre negli spogliatoi.

Coperto da due teli, Eriksen è stato portato fuori dal terreno di gioco, accompagnato dai connazionali, ma anche da alcuni avversari e da altre persone presenti sul terreno di gioco. I tifosi sugli spalti dello stadio di Copenaghen sono rimasti in attesa di poter capire cosa sarà della partita, anche se al momento tutto ciò che riguarda il calcio passa in secondo piano rispetto alle condizioni di salute del trequartista danese. Dopo una ventina di minuti, la partita è stata ufficialmente sospesa.

Dramma in Danimarca-Finlandia: arresto cardiaco per Eriksen

“Allucinante“. Questo il termine più utilizzato sui social per commentare quanto accaduto sul terreno di gioco di Copenaghen. Eriksen era sembrato solo banalmente scivolato. Ma le immagini del suo volto con gli occhi sbarrati hanno impressionato tutti i tifosi che stavano assistendo alla partita dalla tv.

The UEFA EURO 2020 match in Copenhagen has been suspended due to a medical emergency. — UEFA (@UEFA) June 12, 2021

La regia internazionale ha oscurato quanto è accaduto subito dopo l’arresto cardiaco, ma lo shock è stato forte per tutti. “Non ci sto credendo, doveva essere una festa“, commentano alcuni tifosi. Nella giornata di debutto per la Danimarca e soprattutto per la Finlandia, alla sua prima apparizione agli Europei, un momento di straordinaria gioia si è trasformato in un dramma con pochi precedenti.