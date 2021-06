Euro 2020, un positivo nel Portogallo: il ct chiama il sostituto

Nel Portogallo c’è un positivo al Covid: salterà gli Europei, chiamato il sostituto.

Euro 2020 caratterizzati da problemi ed infortuni. Meno di 24 ore dopo la preoccupazione generale per le condizioni di Christian Eriksen, fuori pericolo dopo aver avuto un arresto cardiaco in Danimarca-Finlandia, il Covid torna a tormentare le Nazionali. Infatti, già nei giorni precedenti alcune squadre hanno dovuto fare i conti con il virus. La Spagna, per esempio, che ha riscontrato la positività di Llorente e Busquets. O ancora, la Russia che prima dell’esordio ha dovuto effettuare un cambio per Coronavirus.

Ora toccherà al Portogallo, visto che Joao Cancelo è stato trovato positivo al Covid. Il Commissario Tecnico ha già allarmato il sostituto, che si aggregherà nelle prossime ore al gruppo squadra.

Il regolamento UEFA consente i cambi fino ad un giorno prima delle prima partita di ogni squadra, e quindi la Nazionale ha già contattato Diogo Dalot che sostituirà il terzino del Manchester City.