Laura Cremaschi, l’estate è già arrivata: bikini esplosivo in piscina – Foto

Fenomenale Laura Cremaschi in piscina: la modella conquista i fan con una serie di scatti davvero incredibili.

La Regina del web fa impazzire i suoi seguaci. Tecnicamente, l’estate non è ancora iniziata, ma mancano pochissimi giorni alla nuova stagione. E Laura Cremaschi non vede l’ora di poter sfoggiare tutti i suoi costumi ed il suo fisico scultoreo.

Una delle protagoniste del cast di Avanti un Altro si gode il meritato relax del weekend in piscina, sfoderando i lati più belli. La modella di Bergamo è ormai nota a tutto il pubblico social, nonché anche agli spettatori televisivi grazie al quiz condotto da Paolo Bonolis.

Laura di recente ha anche preso parte ad un simpatico video con Ciccio Graziani, ex Campione del Mondo 1982. Lo storico attaccante della Nazionale ha ballato con la showigirl, facendo divertire migliaia di seguaci con una performance degna di nota.

Laura Cremaschi in piscina: la Regina del Web incanta i suoi fan – Foto

In una calda giornata dalle note già estive, Laura Cremaschi fa impazzire i seguaci con una serie di scatti incantevoli. La modella ha postato le foto dall’interno di una piscina, tra l’acqua e il bordovasca. Il bikini color verde acqua è molto aderente e sottolinea le doti fisiche della Regina del Web di Avanti un altro. Si intravede già l’abbronzatura per la showgirl, baciata dal sole e stupenda come non mai.

Cremaschina augura a tutti una buona domenica tramite i suoi social e tra i follower c’è chi non resiste dal commentare lo shooting postato su Instagram. Tra cuori e apprezzamenti, il popolo ha occhi solo per Laura. E solo ieri aveva postato una foto molto simile, sfoggiando le linee sinuose e delicate del proprio corpo. Insomma, una doppietta da favola per la modella.