Laura Cremaschi, la Pasqua è più dolce: in intimo mostra il dettaglio – Foto

Laura Cremaschi incanta i suoi follower con uno scatto stupendo e fa gli auguri di Pasqua: l’intimo non copre un dettaglio che incanta i suoi fan.

Anche in un giorno speciale come questo, la Regina del Web non si smentisce. Laura Cremaschi è stata recentemente protagonista della replica mandata in onda della puntata di Ciao Darwin, tra le star della tv e quelle dell’internet. La modella di Bergamo ha affrontato una prova di coraggio e ha avuto una lite accesa con Karina Cascella. Un affronto diventato virale. E già, perché l’opinionista televisiva ha accusato le influencer come Laura di mostrare solo il proprio fisico sui social.

E quest’oggi, nel giorno di Pasqua, Cremaschina ha voluto dare gli auguri in un modo molto particolare ai suoi follower. I fan sono rimasti senza parole.

Laura Cremaschi, il bikini non copre il tatuaggio – Foto

Un dolce risveglio per i seguaci che aprendo la pagina Instagram hanno trovato la Buona Pasqua di Laura Cremaschi. La Regina del Web di Avanti un altro ha posato in intimo, mostrando il suo fisico scultoreo e le sue curve. Ma soprattutto, la bergamasca classe 1987 non nasconde il suo tatuaggio che si intravede sotto l’ombelico.

I suoi follower hanno apprezzato l’immagine e hanno intasato il suo post con commenti e like. L’indossatrice bionda dagli occhioni azzurri ha incantato tutti, catturando l’attenzione dei suoi fan più sfegatati. Di seguito la foto social della showgirl.