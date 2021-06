Chi è Santos Borré: “la maquina” colombiana che vuole solo l’Inter

Rafael Santos Borré è vicinissimo all’Inter: ma chi è l’attaccante che l’agente vuole portare in Italia?

“Ho scritto a Zanetti, siamo pronti”. Parole dell’agente di Rafael Santos Borré. Il suo soprannome è “la maquina”, e dopo una prima esperienza in Europa, non proprio esaltante, l’attaccante vorrebbe ritentarci. In Serie A. Intervistato dal portare FcInterNews, Martin Araoz, nuovo procuratore di Borré, è andato dritto al punto. “Ha le qualità per giocare nei nerazzurri, come in ogni club di livello europeo. Il mio messaggio a Javier Zanetti è mirato a capire se ci sia qualcosa di concreto. L’aspetto economico non sarà alla base del nostro progetto. Vogliamo solo il meglio per il ragazzo, e l’eventualità di giocare nell’Inter è un discorso che interessa a Santos Borré”.

La strada è tracciata quindi. L’attaccante è pronto a tornare in Europa, e il cambio di procuratore è il primo passaggio per cercare una sistemazione. La trattativa sarebbe anche possibile grazie alla situazione contrattuale. Il centravanti è infatti in scadenza di contratto al 31 giugno, e sarebbe un rinforzo a parametro zero. Ma chi è Santos Borrè, e quali sono le curiosità e le caratteristiche dell’attaccante che piace ai nerazzurri.

Leggi anche: Inter, altra beffa alla Lazio: Luis Alberto tentato, la “colpa” è di Sarri

Chi è Santos Borré: dall’Atletico alla nuova avventura in Europa

Un día lo soñé…🇨🇴⚽️❤️ Gracias Dios🙏🏼 gran trabajo de todos seguimos 💪🏻👏🏻 pic.twitter.com/ZRDdHwSdZe — Rafael Borré (@RafaelBorre_) June 14, 2021

Grinta e tecnica. Capacità di andare in gol ma anche di difendere ed aiutare la squadra. Ecco chi è Santos Borré, punta che potrebbe arrivare in Italia a parametro zero. Si tratta di un centravanti che può giocare anche da seconda punta e che torna in mezzo al campo per far giocare la squadra. É cresciuto nel Deportivo Cali, prima del passaggio all’Atletico Madrid e del prestito al Villareal. Lo spazio è poco al sottomarino giallo, e il colombiano viene prelevato dal River Plate.

Con Gallardo diventa capocannoniere del campionato 2019/20, e si ripete nel Mondiale per Club. Il suo contratto scadrà presto e l’Inter incassa la concorrenza della Lazio che ci pensa. Santos Borré nella vita di tutti i giorni ama i videogame, è appassionato di tanti altri sport e vive con la splendida Ana Caicedo, con la quale è sposato. L’Inter accelera, e nelle prossime ore è attesa la risposta di Zanetti all’entourage, per capire i margini di trattativa con il calciatore colombiano.