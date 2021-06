Gonzalo Higuain, l’amicizia diventata amore e la famiglia nel pallone

Il Pipita è stato un grande protagonista della Serie A e ora gioca in MLS con l’Inter Miami: le curiosità sulla famiglia e sulla compagna di Gonzalo Higuain.

Gonzalo Higuain è uno degli attaccanti più importanti che ha giocato negli ultimi anni in Serie A. Ha indossato prima la casacca del Napoli, poi quella della Juve e anche quella del Milan. E’ l’argentino che ha giocato di più con Lionel Messi e Cristiano Ronaldo ed è riuscito a raggiungere grandi traguardi con i club, soprattutto dal punto di vista individuale.

Noto con il nomignolo Pipita, che deriva dal soprannome del padre detto “Pipa” per via della forma del naso. Jorge Higuain è stato un calciatore che ha disputato una lunga carriera in Argentina ed un solo anno ha giocato in Francia al Brest. Gonzalo è nato proprio nella città francese durante l’unica permanenza professionale del padre in Europa. Ma non è il solo ad aver seguito le orme del babbo.

Gonzalo Higuain, via dai social e l’amore con Lara

L’attaccante argentino gioca assieme al fratello Federico all’Inter Miami. Mentre il primo è un centravanti, il secondo è difensore come il padre. Gonzalo è più giovane e anche più celebre, per via dei grandi risultati raggiunti in carriera. Insomma, i due sono figli d’arte, ma in realtà lo sono a tutti gli effetti anche in un altro senso. Già, perché la madre Nancy (venuta a mancare lo scorso aprile) era un’artista e pittrice.

Gonzalo Higuain non ha social network. Da un paio d’anni ha chiuso i suoi canali ufficiali e prova a far parlare di sé solo in campo. Prima, invece, era circondato da notizie di gossip a causa dei suoi numerosi flirt. Da tempo starebbe assieme alla compagna Lara Wechsler, designer classe 1990. I due si sarebbero conosciuti quando il Pipita era un giocatore del Real, ma era una semplice amicizia. Solo tempo dopo hanno iniziato una relazione stabile, da cui è nata anche una figlia Alma nel 2018.