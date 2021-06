Il gol con cui la Russia ha piegato la Finlandia a Euro 2020, siglato da Aleksey Miranchuk, è servito anche a rompere un tabù per l’Atalanta.

Con un gol da urlo, Aleskey Miranchuk ha regalato tre preziosissimi punti alla sua Russia a Euro 2020. I primi tre punti per la squadra della grande potenza dell’Est, che ha piegato la Finlandia agganciandola in classifica e rimettendosi in corsa per la qualificazione alla fase a eliminazione a diretta degli Europei. Ma la rete del fantasista russo ha anche un significato molto importante per l’Atalanta, la sua squadra di club.

Con questa marcatura s’infrange, finalmente, un tabù incredibile che durava da oltre tre decenni. Una sorta di maledizione che aveva accompagnato in tutte le competizioni internazionali con le rispettive rappresentative nazionali i più grandi calciatori che hanno vestito la maglia orobica. E anche per questo motivo molti tifosi nerazzurri hanno esultato alla rete del trequartista. Quasi come fosse stato messo a segno da un azzurro di Mancini.

Gol Miranchuk contro la Finlandia: anche l’Atalanta esulta