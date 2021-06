Udinese e De Paul, Napoli ed Emerson Palmieri. Il mercato sembra entrare nel vivo ancor prima del suo inizio.

Andrea Carnevale dirigente dell’Udinese, nel corso di un’intervista ad una emittente radiofonica lascia intendere che il futuro di Rodrigo De Paul sarà lontano da Udine. Un accenno all’Atletico Madrid e la dichiarazione che in genere fa chi saluta un calciatore, che parla di dispiacere e di quello che è stato. Il Napoli invece guarda come sempre a sinistra, quella fascia non ancora custodita cosi come succedeva ai tempi di Ghoulam. Il nome è Emerson Palmieri.

L’esterno della Nazionale e del Chelsea potrebbe essere il primo grande acquisto dell’era Spalletti, con il Napoli e gli inglesi che pare si stiano confrontando ini maniera abbastanza serrata. L’Udinese, intanto con la partenza di De Paul che sembrava potesse andare proprio al Napoli nelle ultime settimane, potrà investire parte dei capitali ottenuti per rifondare una squadra che in alcune zone del campo la scorsa stagione non era stata del tutto impeccabile.

L’Udinese saluta De Paul: Il Napoli discute con il Chelsea per Emerson Palmieri

Emerson Palmieri potrebbe essere il profilo giusto per il Napoli di Luciano Spalletti che dalla prossima stagione, c’è da scommetterci, darà del filo da torcere li in testa alla classifica, dopo la delusione della scorsa stagione con la mancata qualificazione all’ultima giornata in Champions League. Proprio Carnevale, ex calciatore del Napoli, aveva parlato della possibilità del passaggio di De Paul dall’Udinese al Napoli, ma evidentemente le cose sono cambiate.

Se il Napoli fa sul serio per Emerson Palmieri, abbiamo la dimostrazione non ancora ufficiale però, di quanto l’Atletico Madrid faccia sul serio per De Paul. Il calciatore dell’Udinese, dopo essere stato accostato a mezza serie A che conta, alla fine potrebbe ritrovarsi proprio in Spagna, nell’altra squadra di Madrid agli ordini di Diego Simeone. Il mercato dice questo, per ora, ma il tutto, si sa, è sempre provvisorio, poco concreto fino all’attesa ufficialità finale.