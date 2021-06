Pogba come Cristiano Ronaldo, il gesto “scandalizza” l’Europeo

Paul Pogba imita Cristiano Ronaldo in conferenza stampa: nasconde la birra e imbarazza gli organizzatori degli Europei. La ragione del suo gesto, i social approvano.

Protagonista indiscusso dentro e fuori dal campo, Paul Pogba diventa l’argomento del giorno non per le sue qualità ma per aver nascosto una bibita in sala stampa come Cristiano Ronaldo.

Un paio di giorni fa, CR7 si è presentato in conferenza prima di Ungheria-Portogallo e ha tolto dal tavolo due bottiglie di Coca-Cola, gridando successivamente: “Solo acqua”. Un gesto che ha causato ilarità sui social e ha scatenato gli utenti.

Ieri sera, al termine di Francia-Germania, Pogba ha nascosto la birra in conferenza stampa, ma le motivazioni del gesto sono diverse da quelle del suo collega portoghese.

Euro 2020, Pogba sposta la birra: gesto apprezzato sui social

Il talento francese, una volta seduto in sala stampa al servizio dei giornalisti per le domande post Francia-Germania, è stato protagonista di un gesto che ha scatenato gli utenti social. Pogba ha nascosto la birra sotto al tavolo. Tra l’altro, il marchio della bibita è Heineken, sponsor del premio che ha ricevuto a fine gara come miglior calciatore in campo.

Ma sui social, sono convinti che Paul abbia fatto la mossa giusta. In effetti, il francese è musulmano e la sua religione vieta l’uso e consumo di alcol.

They can put it on a backdrop but this was overreach on their part. Most athletes don’t care, but there’s a line. Pogba did the same with Heineken, I mean, he’s an outspoken, devout Muslim and they put a beer in front of him weeks after Ramadan. — Jonathan (@johnochase) June 16, 2021

Quite understandable that as a Muslim, Pogba wouldn’t want to be seen promoting beer.

Different to Ronaldo gesture, who promoted coca cola during his career.

Not sure if he fell out with company or doesn’t drink soda.

Footballers are allowed to make statements if they like. https://t.co/mQ1jt7x0vr — Frenchie 🇫🇷☕ 🍰 (@shazzer42000) June 16, 2021

E dunque, dopo la Coca Cola è l’Heineken la vittima di turno degli Europei. Mentre nella prima occasione la bibita gassata e analcolica è stata nascosta per questioni di gusto e preferenze, nel secondo entra in merito la cultura. Pogba non vorrà essere associato al marchio di una birra, poiché musulmano.