Euro 2020, Ronaldo è una leggenda: nuovo record con il Portogallo

Il Portogallo è all’esordio con l’Ungheria è Ronaldo è già nella leggenda: altro record per Cr7. Non ci era mai riuscito nessuno prima.

L’Europeo di Cristiano Ronaldo e del Portogallo non è ancora iniziato ed è già record. Contro l’Ungheria Cr7 e la nazionale proveranno a partire con il piede giusto per tentare l’assalto al titolo, ed avranno un confronto sulla carta facile. Fernando Santos ha infatti a disposizione una rosa esperta e talentuosa, che è fra le candidate per una vittoria che dovrà passare necessariamente da un successo alla prima gara. Il girone dei portoghesi è infatti il più difficile, e la prima giornata si completerà in serata con il big match tra Francia e Germania.

Santos ha in Cr7 la carta giusta per passare il girone in una posizione di forza. Oltre ad essere insieme a Platinì il miglior marcatore nella storia degli Europei con 9 reti, Ronaldo batterà oggi un altro incredibile record. Che lo porta ancora di più nella storia del calcio come uno degli attaccanti più incisivi e con maggiori presenze nelle competizioni.

Ronaldo, è record con il Portogallo: contro l’Ungheria diventerà l’unico ad esserci riuscito agli Europei

Due reti nel 2004, una nell’edizione successiva e 3 nel 2012 e nel 2016. L’anno in cui allo Stade de France il Portogallo alzò la Coppa in casa della Francia, finalista e battuta all’ultimo atto. Cristiano Ronaldo è il calciatore che ha segnato di più negli Europei di calcio, ed oggi batterà un altro record incredibile. Nel match con l’Ungheria, che sta per iniziare, il calciatore della Juve sarà l’unico ad aver giocato 5 edizioni della competizione continentale.

Un primato incredibile, che con un gol gli permetterebbe di fatto di diventare anche l’unico ad aver trovato la via della porta in 5 Europei. Dati che testimoniano quanto il calciatore sia importante ed incisivo per una nazionale che punta forte su di lui per tentare di confermarsi sul tetto d’Europa.