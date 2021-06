Grifo il mercato, Sampdoria e Fiorentina pronte a chiedere informazioni circa l’esterno d’attacco del Friburgo.

Le convocazioni, molte per la verità con la Nazionale di Roberto Mancini ed il sogno Europei accarezzato fino all’ultimo momento. Vincenzo Grifo potrebbe essere una delle attrazioni principali del prossimo mercato. L’esterno del Friburgo piace ad un bel po’ di squadre e non solo in Germania. In Italia la Sampdoria e la Fiorentina potrebbero farci un pensiero per infoltire le rispettive rose in vista della prossima stagione. Il Friburgo al momento osserva.

La squadra tedesca potrebbe accettare di abbassare le pretese per il suo attaccante 28enne. Grifo ha ben figurato in alcune apparizioni con la nazionale e chiaramente ha intercettato l’interesse di non pochi club interessati alle sue prestazioni. Il prossimo mercato potrebbe vederlo al centro di interessanti confronti tra squadre disposte ad acquisirne il cartellino. Fiorentina e Sampdoria non sono le sole sul calciatore al momento.

Mercato, è aperta la caccia a Vincenzo Grifo: l’esterno fa gola a molti club europei

Fiorentina e Sampdoria sono proiettate verso una sorta di mini rifondazione considerati i risultati non troppo positivi delle scorse annate, soprattutto in casa viola. Il prossimo mercato dovrebbe quindi essere quello decisivo per rilanciare le due storiche squadre della Serie A. Vincenzo Grifo potrebbe essere la giusta scelta per una delle due. Il calciatore ha dimostrato di poter meritare certi palcoscenici ed è giusto che gli venga data una possibilità.

Grifo fa gola a molti club e per questo il Friburgo potrebbe abbassare le pretese riguardo il suo cartellino. Non esiste al momento una valutazione certa per il calciatore ma è chiaro che a breve il mercato porterà a fare nuove considerazioni in merito. La Fiorentina cosi come la Sampdoria resteranno alla finestra ad osservare l’andamento della situazione per poi eventualmente sferrare il colpo decisivo quando il momento sarà ritenuto opportuno.