Raffaella Carrà spegna 78 candeline e resta nel cuore dei napoletani per la famosa sorpresa a Diego Armando Maradona: il video del ritorno in Italia.

Quest’oggi 18 giugno, Raffaella Carrà compie 78 anni. Celebre presentatrice, cantante, attrice, una donna dello spettacolo a tutto tondo. Un’artista con la “A” maiuscola. E’ stata protagonista di grandi successi musicali, ma anche grandi successi televisivi. Tra le trasmissioni più note condotte dalla presentatrice romagnola c’è “Carràmba! che sorpresa“, che andò in onda dal 1995 al 2002. In una di queste occasioni fece una vera sorpresa a tutti i tifosi del Napoli, invitando negli studi Diego Armando Maradona nel 1998.

Era la prima volta che il calciatore argentino tornava in Italia dopo aver dato l’addio al club partenopeo. In quell’occasione, la città si organizzò in modo speciale per rivedere il proprio campione.

Leggi anche >>> Cassano e Ibra show europei: tutti il 18 giugno (VIDEO)



Raffaella Carrà-Maradona, lo show è servito

Assente dall’Italia da 7 anni, Diego Armando Maradona tornò solo per Raffaella Carrà, la quale aveva invitato l’ospite d’onore per fargli una grande sorpresa. Infatti, la conduttrice portò in studio alcuni degli ex compagni con il quale l’argentino condivise gli anni al Napoli e la vittoria dei due scudetti. Carnevale, Baroni, Bruscolotti e tanti altri. Diego palleggiò con i suoi vecchi amici e diede spettacolo, come suo solito.

PER VEDERE IL VIDEO DI MARADONA OSPITE DI RAFFAELLA CARRA’ — CLICCA QUI

Nella città campana, nel frattempo, fu allestito un maxischermo di fronte il Teatro San Carlo per seguire la diretta di “Carràmba! che Fortuna” (il programma cambiò nome perché abbinato alla Lotteria). Così, migliaia di tifosi azzurri seguirono il ritorno in Italia del proprio beniamino, a 7 anni dall’addio al Napoli.

Carrà fece una grande sorpresa al Pibe de Oro, nonché suo amico. Infatti, Maradona accettò di ritornare in tv in Italia solo perché grande fan della cantante e attrice bolognese, famosa in tutto il mondo latino-americano.