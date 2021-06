Buffon al Parma, freddo benvenuto: tifosi furiosi contro “Superman” – Foto

Il freddo saluto dei tifosi del Parma a Gianluigi Buffon: uno striscione e parole durissime nei confronti del portiere.

Gigi Buffon torna al Parma dopo 20 anni dal suo addio, ma i tifosi non dimenticano. Infatti, i supporter Ducali hanno esposto uno striscione contro il loro portiere, presentato come “Superman” dai profili social del club. “Te ne sei andato da mercenario, non puoi tornare da eroe. Onora la maglia“, scrivono alcuni supporter gialloblu.

Chi ha detto che i tifosi hanno la memoria corta? Il “benvenuto” degli ultras del #Parma a Gigi #Buffon. Nessun romanticismo… 😏 pic.twitter.com/PQOjuXsyal — Luca Aprea (@Cafeponci) June 18, 2021

Vent’anni fa Gigi abbandonò il club emiliano per approdare alla Juventus, ma i supporter del Parma non dimenticano quel trasferimento che ferì l’intera piazza. Inoltre, prima di quella calda estate del 2001, Buffon aveva quasi avanzato la promessa di restare con i gialloblu, ma le cose cambiarono durante la sua vacanza in Australia. Il suo addio fu mal digerito dai tifosi, che videro accasarsi il loro “Superman” alla Juve.

Tifosi Parma divisi, c’è chi sostiene Buffon: “Guardiamo avanti”

Per Buffon si prospetta un’avventura complessa. Alcuni gruppi di supporter non apprezzano il ritorno del portiere campione del mondo 2006, altri invece vedono questa scelta la chiusura di un ciclo, un’opportunità per il calciatore ma anche per la squadra. Il Parma è sceso in Serie B e Buffon con essa: c’è tra i tifosi chi apprezza questa decisione. La pagina della Curva Nord del club gialloblu prende una posizione netta e “perdona” il giovane Gigi.

Ora Superman dovrà riconquistare la fiducia di quella parte di fan che guardano con scetticismo il suo nuovo trasferimento. Ma Gigi è abituato alle sfide.