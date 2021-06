Mistero a Lille: che fine hanno fatto i soldi per Osimehn? La polizia indaga

La polizia francese starebbe indagando sui conti del Lille. Degli oltre 81 milioni versati dal Napoli per Osimhen in cassa ce ne sarebbero solo 10.

Per strappare Victor Osimhen al Lille, il Napoli nell’estate 2020 ha sborsato circa 81,3 milioni (almeno da iscrivere a bilancio). Di questi, però, nelle casse del club francese sarebbero arrivati poco meno di una decina. Anche per questo motivo la polizia transalpina avrebbe aperto gli occhi e starebbe indagando sui conti della società e su alcune transazioni che appaiono poco chiare. Lo riferisce L’Equipe.

Nel mirino delle indagini ci sarebbe l’ormai ex proprietario del Lille, squadra campione di Francia, l’imprenditore Gerard Lopez. Un uomo d’affari vero e proprio, candidato tra l’altro all’acquisto del Bordeaux in questo periodo. Per poter far suo però il club girondino, dovrà prima dimostrare di aver la coscienza (e il resto) a posto nella sua gestione di uno dei club più virtuosi degli ultimi anni in Ligue 1 e in Europa.

Lille, indagini sul trasferimento di Osimhen: cosa rischia il Napoli?

A far partire le indagini sarebbe stata un’analisi dei bilanci voluta dall anuova proprietà del club campione di Francia, subentrata a Lopez nel mese di dicembre 2020. Olivier Letang, ex direttore sportivo del PSG e presidente del Rennes, ha voluto vederci chiaro sulla questione del denaro per Osimhen, e ha quindi avviato una revisione della contabilità passata. Una revisione che avrebbe fatto emergere le anomalie poi segnalate in questi giorni alla magistratura.

Anomalie peraltro non da poco. In quattro stagioni ben 67,7 mlioni di euro, di cui 12,4 di stipendi, sarebbero stati trasferiti a diverse società che fanno capo allo stesso ex proprietario del Lille. Tutto nella norma, all’apparenza. Secondo quanto riportato dai media francesi, infatti, ci sarebbero non pochi dubbi su alcune di queste transazioni con protagonista il Lille e Lopez.

Tra queste anche quella relativa al trasferimento di Osimhen. L’operazione di mercato più costosa della storia del Napoli avrebbe infatti fruttato al club francese meno di dieci milioni di euro. E tutto il resto del denaro? Per il momento sarebbe scomparso nel nulla. Questo il motivo per cui la procura locale starebbe analizzando tutti i documenti riguardanti il trasferimento.

Tuttavia, per il Napoli non dovrebbero esserci rischi di sorta. E anche Gerard Lopez starebbe facendo trapelare tranquillità, affermando che si tratta di normali procedure finanziarie. Nel dubbio, comunque, Letang ha preso le prime contromisure, congelando commissioni e onorari legati alla precedente proprietà. Un risparmio, per ora, di non meno di 28 milioni di euro.