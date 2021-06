Bologna Arnautovic, accordo. Dirigenti rossoblù ad Amsterdam per incontrare l’entourage di Arnautovic. Il calciatore ha detto si.

Come ampiamente anticipato nelle scorse settimane il Bologna ha rivelato ufficialmente le sue intenzioni nei confronti del calciatore austriaco Marko Arnautovic. Riccardo Bigon, direttore sportivo dei rossoblù e Marco Di Vaio, responsabile dello scouting, sono infatti volati ad Amsterdam, nella giornata di ieri, per trovare un accordo con il calciatore di proprietà dello Shangai Port Fc. L’accordo sarebbe stata trovato sulla base di tre anni di contratto.

Il Bologna di Sinisa Mihajlovic pronta a piazzare un colpo di livello internazionale, dopo il primo accordo raggiunto. Gli Europei che in questi giorni fungono da vetrina per i calciatori più ricercati dalle squadre europee e non solo, hanno fatto in modo che tutta l’attenzione si concentrasse su Marko Arnautovic anche per questioni non puramente calcistiche. Sotto gli occhi di tutti infatti la reazione contro i calciatori della Macedonia del Nord dopo il suo gol nella prima gara del girone.

Il Bologna vola agli Europei: accordo trovato per Arnautovic

Alla fine, cosi come raccontato nelle scorse settimane sulle nostre pagine, Sinisa Mihajlovic confermato tecnico del Bologna, è stato accontentato circa la sua richiesta di acquisto dell’ex attaccante dell’Inter. Arnauotovic arriverebbe a Bologna, come detto, con un accordo per tre anni a 2,7 milioni di euro a stagione. Dirigenza soddisfatta del lavoro svolto, anche se si attende l’ufficialità dell’affare prima di poter a tutti gli effetti festeggiare il nuovo acquisto.

Sinisa Mihajlovic avrebbe quindi il suo attaccante per continuare quel progetto iniziato qualche anno fa che lo vede sempre più al centro del mondo Bologna. Rossoblù che con Arnautovic piazzerebbero un colpo di livello internazionale che porterebbe entusiasmo in tutto l’ambiente. I tifosi credono nel progetto Mihajlovic e si fidano del loro allenatore, oltre che del lavoro della società. L’accordo è stato trovato, si attende soltanto l’ufficialità dell’affare.