Chi è Kacper Kozlowski: il miglior giovane di Euro 2020 che piace alle big

Ad Euro 2020 brilla nella Polonia la giovane stella Kacper Kozlowski: piace alla Juve, ma anche ad altre big europee.

Classe 2002. Quella di Musiala, Cherki, ma anche di Wirtz e Moriba. Quella di Miretti, che alla Juve hanno già individuato come il futuro del centrocampo dopo una stagione in cui ha dominato con le giovanili bianconeri. Un anno che sembra baciato dalla dea bendata, perché saranno in tanti da questa generazione a trasformarsi in stelle pronte a dominare la scena europea. Musiala lo ha già fatto, segnando in Champions un gol da record. Fra questi però si è accesa anche la stellina di Kozlowski, che per chi ancora non lo ha visto giocare nella Polonia, è un centrocampista di grande qualità.

Paulo Sousa, uno che di calciatori in mediana qualcosa se ne intende, lo ha lanciato nella sua nazionale, e in poche partite il giovane di Pogon Stettino ha convinto proprio tutti. Classe, dribbling qualità e gli occhi addosso di diversi top club. Ecco chi è Kozlowski, centrocampista che potrebbe far partire un’asta già in questo mercato.

Leggi anche: Milan, tutto su Dani Ceballos: auto, passioni e una splendida compagna

Chi è Kozlowski: passioni e curiosità sulla stella della Polonia

Il Pogon Szczecin starà già facendo i conti con le offerte in arrivo. E non sono poche. Kozlowski in sole 4 presenze con la Polonia ha convinto proprio tutti, giocando con personalità contro tanti autorevoli interpreti del ruolo. Lo ha fatto al cospetto di Koke e Fabian Ruiz contro la Spagna, ma si era già messo in mostra nelle partite precedenti. C’è chi sussurra che la Juve abbia già messo gli occhi sul calciatore, corteggiato anche dal Cagliari, e dal Barcellona, che vorrebbe allargare la bottega dei talenti.

Lui cresce e parla poco, almeno così dice chi conosce bene Kozlowski e sa che è un talento pronto a lanciarsi nel calcio che conta. Lui della sua esperienza ad Euro 2020 ha postato solo alcune foto, con un messaggio chiaro. “Dove gli altri vedono svantaggio io vedo la possibilità di alzare il livello”. Poche parole che dimostrano la voglia di sfondare. Non ama mostrarsi Kozlowski, che racconta la sua giovane carriera tramite le foto ma non rinuncia alle istantanee con la bella fidanzata che lo accompagna nel suo processo di crescita. E intanto in Italia c’è chi lo guarda con interesse, per capire i margini di trattativa e anticipare un’asta che si preannuncia già ricca di acquirenti.