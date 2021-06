Milan, tutto su Dani Ceballos: auto, passioni e una splendida compagna

Il Milan vira su Dani Ceballos dopo l’addio di Calhanoglu: curiosità, passioni e le auto da sogno del calciatore, che potrebbe portare a Milano la splendida Maria Del Moral.

Ventiquattro ore di rivoluzione. Forse necessaria, ma di certo economicamente poco vantaggiosa. Gli addii di Donnarumma e Calhanoglu sono un passaggio che Maldini ha ritenuto dovuto per non cedere alle elevate richieste dei procuratori. Per Pioli però, perdere in un sol colpo uno dei migliori portieri al mondo e un centrocampista duttile e incisivo, non è di certo una buona notizia. I rossoneri hanno scelto una linea, e la hanno portata avanti in barba alle critiche o ad una cifra complessiva persa sul mercato che fa rabbrividire.

Cedere Donnarumma e Calhanoglu per il loro effettivo valore avrebbe portato in cassa almeno 120 milioni di euro. Sfumati, volati via per qualche capriccio, ma anche per una decisione che rende il Milan una società con cui non sarà facile avanzare richieste elevate. Ora però è il momento di investire, e dopo aver messo nella lista degli obiettivi il rinnovo del prestito di Brahim Diaz, Maldini potrebbe chiedere Dani Ceballos. Il centrocampista è forse discontinuo, non è riuscito mai del tutto ad imporsi, ma ha talento da vendere, e qualità che se espresse potrebbero alzare notevolmente il tasso tecnico della squadra. Contatti presi quindi con Il Real Madrid, che dopo il prestito all’Arsenal, potrebbe rinnovare la soluzione puntando sui rossoneri.

Leggi anche: Roma Belotti, trattativa possibile: Cairo detta le condizioni

Dani Ceballos, Milan in pole: le curiosità sul centrocampista che piace ai rossoneri

Dani Ceballos ha fatto ritorno alla “casa blanca” del Real, che potrebbe scegliere di mandarlo in prestito al Milan. Sarebbe una soluzione perfetta per Pioli, che avrebbe un ragionatore della mediana, con spiccate qualità nel dribbling e incisività sotto porta. Con lui potrebbe arrivare la splendida Maria Sanchez Del Moral, che è spesso presente nelle foto social del centrocampista. Ceballos è inoltre un vero collezionista di auto da sogno. L’ultimo gioiello è una Audi Q8 50 Tdi del valore di circa 90 mila euro.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Daniel Ceballos Fernandez (@danifuli10)

Il calciatore è in possesso di altri modello di Audi, e non disdegna i mezzi personalizzati. Non solo strada però. Il calciatore ama anche i bolidi acquatici. Dalle moto agli yatch sui quali condivide le vacanze con la compagna. Come tanti altri calciatori è inoltre appassionato di Nba, e fu invitato a Madrid dalla lega ad assistere ad alcune partite in Spagna, con tanto di casacca dei Golden State Warriors. C’è il Milan probabilmente nel futuro del centrocampista, che ama l’Italia e potrebbe dare il suo ok alla trattativa. Maldini dopo le uscite è già a lavoro.