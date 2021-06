James Rodriguez, dal basket all’Università: 7 curiosità sul “Bandito”

Chi è James Rodriguez, il talento colombiano accostato al Napoli e al Milan: studi, amori, passioni e curiosità del centrocampista.

La Serie A potrebbe presto accogliere una nuova stella. Secondo quanto riportato da WinSportTv – portale colombiano – l’agente Jorge Mendes ha proposto James Rodriguez a Milan e Napoli. Già qualche estate fa, il talento sudamericano è stato vicinissimo agli azzurri, ma l’affare non andò in porto. L’operazione costerebbe alle società italiane attorno ai 10-20 milioni di euro da versare nelle casse dell’Everton, proprietario del cartellino. Prezzo contenuto e accessibile per uno dei calciatori più forti degli ultimi anni, anche se in una fase della carriera un po’ calante.

Scopriamo meglio nel dettaglio chi è James Rodriguez, le sue passioni e i suoi interessi.

Sette curiosità su James Rodriguez

Nato a Cucuta in Colombia a luglio 1991, James è figlio di un ex calciatore, che però si separò dalla madre quando il piccolo aveva appena 3 anni. Soprannominato el Bandido, è esploso ai Mondiali 2014, regalando performance indimenticabili ai tifosi della Colombia. Da piccolo soffriva di balbuzie, che gli ha causato qualche problema durante la sua infanzia. Ostacolo che è riuscito a superare in età adulta.

A causa dei suoi impegni calcistici, ha dovuto interrompere gli studi. Quando si è trasferito al Real Madrid, ha provato a conseguire la laurea in Ingegneria dei sistemi presso l’Università Nacional Abierta y a Distancia di Bogotà, ma della sua carriera universitaria si sa ben poco, soprattutto dopo il trasferimento al Bayern Monaco.

Il suo corpo è pieno di tatuaggi, tra cui ha sul suo corpo i nomi della figlia, della sorella e della madre. James ha due figli con due donne diverse. La prima frutto dell’amore con la sorella di David Ospina (portiere del Napoli). I due si sono separati definitivamente nel 2017. Il secondogenito, invece, è figlio di Shannon De Lima, personaggio pubblico colombiano.

James Rodriguez è appassionato di NBA, grande fan di Lebron James. E spesso scatta foto con alcuni dei campioni del basket americano. Oltre ad essere calciatore è anche imprenditore. Il centrocampista detiene il brand 10 Gold, azienda che produce bevande.