Mercato Juve, Chiellini, Ronaldo e Dybala: gli indizi social

Tutto su Locatelli per la Juve, che parallelamente lavora sui rinnovi di Chiellini e Dybala e attende novità sul fronte Cristiano Ronaldo: e intanto arriva l’indizio.

Poche entrate, mirate ad alzare il livello, decise da Allegri. Poi tutto sui rinnovi e sulla vicenda Ronaldo, che insieme a Chiellini e Dybala tiene banco sul mercato in casa Juve. Cherubini ha imbastito con il Sassuolo la trattativa per regalare ad Allegri Locatelli, vero primo obiettivo e tassello dal quale ripartirà il tecnico. L’impressione è che Carnevali si sia ammorbidito, e abbia incassato la scelta del centrocampista, ormai deciso a cambiare aria. Serve la formula giusta, che però potrebbe già essere stata trovata con l’inserimento di Dragusin più una abbondane parte cash.

Poi i bianconeri dipenderanno solo dalle scelte di Ronaldo. Dall’addio o dall’eventuale permanenza sarà presa una decisione sul rinnovo di Dybala, mentre anche Chiellini attende una chiamata per allungare la sua esperienza di un anno a Torino. Intanto però arrivano novità, e gli indizi iniziano a dare una dimensione alle scelte del club.

Leggi anche: Germania-Ungheria, caso “politico”sul tema gender: interviene la UEFA

Juve, Chiellini, Dybala, Ronaldo: arriva l’indizio

Da tempo i tifosi bianconeri si domandano che fine abbia fatto Cristiano Ronaldo. Durante il suo impegno con il Portogallo ad Euro 2020, Cr7 è totalmente sparito da ogni campagna pubblicitaria della Juve. La sua assenza sembrava quasi l’ennesimo indizio di un addio al club. E invece nel nuovo spot che lega il club a Trenitalia, ecco nuovamente comparire Cr7 con il suo italiano ancora non del tutto perfetto.

Rivedi il video postato dalla Juventus — CLICCA QUI

“Per la strada fatta e per quello che faremo” è il messaggio dei calciatori della Juventus. E oltre a Cr7 compaiono Morata, per il quale è stato rinnovato il prestito, e gli intoccabili De Ligt e Kulusevski, oltre a Giorgio Chiellini. E Dybala? Assente dallo spot. Indizio social? Potrebbe darsi, ma intanto la Juve attende solo una risposta. Quella del portoghese impegnato ad Euro 2020, che oggi potrebbe arrivare primo nel girone o addirittura uscire dalla competizione. E in quel caso, in pochi giorni, a Torino incasseranno una risposta dalla quale dipenderanno le mosse future sul mercato.