Euro 2020, non solo Ronaldo: chi sono i migliori della fase a gironi

Conclusa la fase a gironi di Euro 2020, scopriamo i migliori calciatori del torneo: da Cristiano Ronaldo a Donnarumma. Italia, attenta a Lainer.

Sono state completate tutte le partite del girone. In effetti, gli Europei stanno volgendo al termine ed entrano nella fase conclusiva, quella più divertente. Agli ottavi di finale sono presenti delle sorprese, ma anche delle Nazionali che hanno superato il turno per il rotto della cuffia, trascinati da alcuni leader.

Diversi calciatori si sono messi in mostra ad Euro 2020 fino a questo momento: vediamo quali sono stati i migliori.

Cristiano Ronaldo re dei gol, Hojbjerg re degli assist: i migliori calciatori di Euro 2020

Re dei gol senza discussioni. Cristiano Ronaldo è in testa alla classifica dei marcatori della competizione con 5 reti segnate in tre partite. Tre gol sono arrivati dal dischetto, ma ad Euro 2020 sembra complicato battere i calci di rigore. Il Portogallo è agli ottavi di finale soprattutto per CR7.

📈 Top 5️⃣ players in the FedEx Performance Zone rankings following matchday 3! Who’s stood out? 🤔@FedExEurope | #EUROPZ | #EURO2020 — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 23, 2021

Tra i migliori calciatori di Euro 2020 figura anche De Vrij. Il difensore detiene il record di palloni recuperati (29). Se l’Olanda è riuscita a chiudere il girone con 9 punti è anche merito suo. A proposito di difesa, non si possono dimenticare i due portieri con clean sheet: Donnarumma e Pickford. Il numero 1 azzurro ha effettuato solo 2 parate in 3 partite.

L’Italia dovrà affrontare l’Austria, capitanata da Alaba. Ma la Nazionale sta disputando un’ottima competizione non solo grazie alla stella del Real Madrid, ma anche per le prestazioni di Lainer. L’esterno austriaco detiene il maggior numero di tackle vinti: 8 su 11. Inoltre ha recuperato 18 palloni per i suoi compagni.

Altra grande sorpresa è Hojbjerg della Danimarca. Assieme a Zuber ha il record di assist forniti fino a questo momento: 3. Il calciatore danese è stato fondamentale nella vittoria contro la Russia, valevole per il passaggio del turno agli ottavi di finale.