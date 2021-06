Maggiore è diventato migliore: Giulio sceglie la meta

Giulio Maggiore pronto per il salto di qualità: Napoli, Roma e altre squadre possono acquistare il centrocampista rivelazione della scorsa stagione.

Alla ricerca dei gradi. Giulio Maggiore, dopo l’ottima stagione allo Spezia, chiaramente si guarda intorno e sa che può ambire a un grande club. Le prestazioni con il club spezzino sono state importanti, chi lo aveva notato in Serie B non poteva avere dubbi su una crescita proseguita nella massima serie. 33 presenze, 3 gol e 3 assist per Giulio Maggiore in Serie A, corredate dalle due presenze con altrettante marcature in Coppa Italia, per completare una stagione sicuramente positiva.

Guardando ai numeri, anche in Nazionale Under 21 ha dato il suo contributo con otto gettoni di presenza e una rete, sicuramente la prima di una lunga serie. Perché il ragazzo spezzino ha sicuramente nell’inserimento un’arma importante, che può sfruttare sia continuando il suo percorso nelle giovanili di Nicolato oppure con il grande salto.

Roberto Mancini lo ha già chiamato per uno stage e a settembre, con ogni probabilità, lo riporterà in rosa, in quanto il centrocampista potrà giocarsi grandi chance di qualificazione al mondiale qatariota. La concorrenza è tanta, ma nulla è impossibile, soprattutto se ripeterà le ottime prestazioni mostrate qualche mese fa.

Napoli e Roma lo seguono da vicino

Le prestazioni di Giulio Maggiore hanno chiaramente allargato le maglie del mercato. Poteva essere acquistato a un milione di euro quando era in Serie B, ora il suo valore è praticamente in divenire. Per ora vale una decina di milioni, ma l’asta potrebbe già aprirsi dopo gli europei. Per strapparlo allo Spezia ci vorranno almeno 15 mln più l’inserimento di qualche contropartita.

Il Napoli sembra interessato all’acquisto, ben si sposerebbe con i dettami di Luciano Spalletti, quasi come se fosse una sorta di Radja Nainggolan ma da svezzare in fatto di cattiveria. A Napoli potrebbe trovare spazio sin da subito, alternandosi tra campionato ed Europa League.

L’opzione Roma non decade nemmeno, perché i giallorossi hanno bisogno di alcuni rinforzi in mediana. Josè Mourinho potrebbe impiegarlo soprattutto se la Roma continuerà a giocare con i tre in mezzo, oppure da trequartista. La concorrenza è ampia, anche perché il tecnico lusitano dovrà valutare per bene tutta la rosa, che sarà rivoluzionata con addii eccellenti che influiscono fin troppo sul bilancio.

Non è da escludere l’inserimento di qualche altra big. Sarebbe un profilo da Juventus, che nella sua storia ha spesso comprato calciatori con buona gamba quando lottavano per la salvezza. Così come l’Atalanta potrebbe inglobarlo nel suo grande progetto tattico. I buoni rapporti tra le due squadre non mancano, il prestito di Roberto Piccoli è servito a entrambe e chissà che non se ne possa riparlare per il futuro.