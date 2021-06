Giulia Amodio, dettaglio ben in vista: lady Sensi in bikini è da urlo – Foto

Giulia Amodio incanta a Mykonos con il suo outfit stravagante: il bikini è da urlo e si nota un dettaglio particolare.

Stefano Sensi ha dovuto rinunciare agli Europei a causa di un infortunio, ma ha trovato il modo di consolarsi. Infatti, sta trascorrendo le vacanze in Grecia assieme alla sua compagna e futura moglie Giulia Amodio.

Lei, modella ed imprenditrice, non perde occasione per mostrare i costumi del proprio brand. Inoltre, solo qualche giorno fa, Zoe Cristofoli – compagna di Theo Hernandez – ha mostrato proprio un bikini di Five Sense, la linea d’abbigliamento ideata da lady Sensi.

Di recente, la bellissima Giulia ha dato una svolta ai suoi capelli, facendosi le treccine. Un nuovo look stravagante che le dona sul suo dolcissimo volto. Ed oggi, l’indossatrice di Cesena ha postato una foto meravigliosa che mostra un dettaglio in evidenza.

Giulia Amodio, il costume conquista i fan – Foto

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da GIULIA AMODIO (@giulia_amodio)

Lady Sensi è nota sui social per il suo fascino ed eleganza. La modella anche oggi ne ha dato ampia dimostrazione. Infatti, Giulia Amodio ha postato una foto su Instagram in bikini, esaltando tutto il suo fisico. Il costume nero della linea d’abbigliamento da lei ideata è molto particolare e le dona sul suo corpo.

L’indossatrice emiliana mette in mostra anche il suo tatuaggio al lato del seno: la piccola scritta “Loucura“. Un po’ di follia non deve mai mancare nella vita ed è forse uno dei segreti di Giulia. “Ho avuto timore di provare ma poi me ne sono innamorata” scrive nella descrizione. Ed è tripudio di like sui social, in pochissimi minuti.