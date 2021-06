Sara Croce, il bikini è strettissimo: fan stregati sui social – Foto

Sara Croce stupisce i fan con una foto in costume: il fisico dell’influencer strega i follower.

La bellissima Bonas di Avanti un Altro sta trascorrendo il meritato relax in Sardegna, come tanti altri vip. L’isola accoglie molti personaggi famosi nella stagione estiva, grazie alle sue bellezze naturali e gli intrattenimenti vari. Sara Croce, però, è stata vittima di un episodio sconcertante all’interno di un bar di Santa Teresa di Gallura. L’influncer ha raccontato ai suoi follower che lei e la sua amica hanno subito un’aggressione all’interno del locale. Sara e la compagna stavano cantando, forse con un tono di voce un po’ troppo alto e qualche presente nel locale si è infastidito: qualcuno ha lanciato una sedia verso l’amica per farle stare in silenzio.

Un episodio che Sara Croce ha voluto presto dimenticare, scrivendo sui social che Santa Teresa di Gallura è un posto splendido, così come l’intera Sardegna. E qualche ora fa, è apparsa una sua foto in bikini che ha suscitato grande entusiasmo tra i suoi seguaci.

Sara Croce conquista i fan: lo scatto in bikini lascia senza parole – Foto

La compagna del portiere del Bari Gianmarco Fiory ha postato una foto in costume su Instagram. La modella e influencer bionda ha incantato i suoi follower facendosi ritrarre sul lettino, baciata dal sole e con il fondoschiena ben in vista. Il bikini bordeaux indossato da Sara Croce è strettissimo e evidenzia le forme del suo corpo, esaltando l’intero fisico.

In poche ore, la Bonas raccoglie migliaia di interazioni sotto al post, tra cui anche simpatici apprezzamenti: il riferimento alle maniche di Callejon ha conquistato diversi like. Sara si rilassa e dimentica lo spiacevole episodio che l’ha vista coinvolta al bar con l’amica. Ora è meglio lasciarsi tutto alle spalle e godersi l’estate.