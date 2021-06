Germania-Inghilterra, più che una sfida: i rigori, Southgate e quel 5-1

Germania Inghilterra non è solo un match che deciderà gli ottavi di finale: c’è di mezzo la storia, le rivalità politiche, le polemiche. Dai rigori alla sfida personale di Southgate fino alla rivincita dei leoni.

Due nazioni contro. Due squadre che in passato si sono affrontate in match epici, in cui non c’era i mezzo solo il calcio. C’era politica, passione, racconti di vita vissuta. E polemiche. Tante, forse in alcuni frangenti troppe se riassunte in partite da 90 minuti vissute con furore agonistico e un’assurda voglia di prevalere sugli avversari. Lo scontro si ripropone ad Euro 2020, e Germania Inghilterra sarà la partita che estrometterà la prima grande corazzata dal torneo. Da una parte la forza fisica dei tedeschi, che contro il Portogallo hanno messo in mostra le loro armi migliori.

Dall’altra Southgate, che si è mostrato poco, ha lasciato pezzi grossi in panchina e non esclude sorprese. Meditando la rivincita personale. Le frecciatine fra tifosi sono già partite, e Wembley sarà teatro di un altro epico scontro fra culture. Di mezzo c’è la storia, che svela pienamente le origini di un dualismo che va oltre il rettangolo verde.

Leggi anche: Arbitri di Euro 2020: i fischietti vogliono essere più incisivi

Germania-Inghilterra, da dove nasce la rivalità: precedenti e scontri epici

Tutto partì da un gol di Hurst. Era il primo scontro epico fra gli inglesi e i tedeschi. Mondiale del 1966 per l’esattezza, quello in cui il calciatore nei tempi regolamentari, poi finiti 2-2, segnò una rete convalidata ma con la palla non entrata. Fu lui stesso a blindare il risultato nei supplementari fra le polemiche. Il dualismo, sopito, e iniziato dopo la Seconda Guerra Mondiale, si riaccese dopo i 120 minuti. La rivincita arrivò in Messico 4 anni dopo. I Leoni erano in vantaggio di due reti, ma furono ribaltati fra lo stupore generale. Nel ’72 invece il doppio confronto fu vinto dagli inglesi, che negli anni ’80 subirono però sonore beffe. La prima arrivò nel girone Mondiale del 1982. Entrambe le squadre furono inserite nello stesso girone, e lo scontro terminò a reti bianche dopo una traversa di Rummenigge.

Rivedi l’errore di Southgate in Inghilterra Germania ad Euro ’96 — clicca qui

Gli inglesi però furono costretti al pari dalla Spagna e non passarono il turno. Otto anni dopo Germania e Inghilterra fu una semifinale, e dopo l’1-1 nei 120 minuti si andò ai rigori, in cui i tedeschi ebbero la meglio. Il replay avvenne nel 1996, sempre ai rigori e uno dei calciatori a sbagliare fu proprio Southgate che ora allena la nazionale. La vendetta arrivò invece nel doppio confronto per l’accesso ai Mondiali del 2002. All’andata la Germania sbancò Wembley, ma al ritorno il 5-1 per gli inglesi, trascinati da uno Shearer monumentale, restituì alla nazione le tante delusioni incassate. Fra pochi giorni arriverà l’ennesima sfida, che potrebbe scrivere un’altra pagina di una rivalità infinita.