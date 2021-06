Gigi Buffon a Parma per la presentazione ufficiale. Il ritorno in città ed un vecchio amico ad aspettarlo: Ermes Fulgoni

Un ritorno atteso tanti anni, la città ad acclamare il suo ex beniamino ora ritornato li da dove era partito, i tifosi ad attendere il momento della presentazione, non tutti per la verità, considerati i dissidi di qualche giorno fa. Gigi Buffon torna al Parma e dopo la presentazione ufficiale, allo stadio, c’è una sua vecchia conoscenza ad attenderlo, colui che l’ha scoperto che gli ha dato la possibilità di essere quello che è in effetti stato per il mondo del calcio: Ermes Fulgoni.

Sentire parlare Fulgoni è come ascoltare un oracolo, qualcuno che ti dice ciò che succederà ed anche come succederà. Aveva predetto tutto lui, di invita ad ascoltare sue vecchie interviste. Sapeva che quel ragazzo sarebbe diventato un campione a Parma e non solo, sarebbe diventato il miglior portiere di quel preciso momento storico. Fulgoni vedeva nel giovane Gigi Buffon qualcosa che gli altri non avevano e ad attenderlo a bordocampo, c’era lui per un nuovo intenso abbraccio.

