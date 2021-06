Dybala sbarca in MLS: l’accoglienza di Higuain è speciale – Foto

Paulo Dybala è al centro di rumors di mercato, ma si gode la vacanza a Miami ed il calcio americano: Higuain prova a tentarlo con un’esultanza speciale.

I calciatori dei campionati europei sono in vacanza. Tra qualche giorno riparte la nuova stagione e cominceranno i ritiri delle diverse società, ma ad ora nessuno ci vuole pensare. Dybala, per esempio, è andato a trovare Higuain a Miami ed era anche in buona compagnia. Infatti, assieme alla Joya c’erano anche Moise Kean e Javier Pastore.

Tutti buon amici a godersi lo spettacolo del soccer americano, ma soprattutto il match del loro ex compagno di squadra o di Nazionale. Il Pipita è stato autore della rete del vantaggio nella seconda frazione e ha dedicato la rete proprio al numero 10 della Juventus, al centro di rumors di mercato.

Dybala, Higuain gli dedica il gol: così prova a convincerlo?

L’Inter Miami ha perso 2-1. Non è bastato il gol del Pipita alla squadra di David Bechkam, la quale subisce la rimonta completata da Nani all 80′. Higuain ha segnato il primo gol della partita e ha segnando imitando la Dybala mask, visto che il suo ex compagno della Juventus era in tribuna a godersi il match.

🤩 Questa notte Dybala è andato a vedere la partita di Higuain che ha segnato e dedicato il gol facendo la Mask.#Dybala #Higuain pic.twitter.com/KoxpN4JJgf — Gabriel (@Gabri_Juventus) June 26, 2021

Un invito per ritornare a divertirsi insieme? Chissà. Al momento Paulo si gode il relax negli Stati Uniti, prima di conoscere con esattezza dove giocherà la prossima stagione. E’ ancora un calciatore della Juve, ma sarebbe in trattativa per rinnovare il proprio contratto. La fumata bianca non è ancora arrivata e potrebbe non arrivare mai: all’estero non mancheranno certo alternative. L’Inter Miami di Higuain potrebbe essere una di queste.