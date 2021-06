Euro 2020, Lineker stuzzica l’Italia: la reazione è impietosa

Gary Lineker sulle pagine social ha stuzzicato l’Italia durante il match con l’Austria: dopo il successo le risposte non sono mancate.

Nella cultura italiana le citazioni su chi parla troppo e presto sono tante. Non ne è al corrente Gary Lineker, ex stella inglese che durante il match fra Italia ed Austria sulle proprie pagine social ha commentato la prestazione degli azzurri. Una frase pungente, che è arrivata troppo in anticipo. Nei supplementari infatti è venuto fuori il talento degli azzurri, che hanno sgretolato la resistenza della squadra di Foda venendo fuori con talento e incisività.

“L’Italia si è trasformata nell’Italia”, ha scritto l’ex calciatore. Con un chiaro riferimento allo 0-0 nei tempi regolamentari. Un modo forse per richiamare quell’antico concetto di “catenaccio” che è ormai sorpassato, e che a conti fatti e numeri alla mano poco appartiene alla filosofia di Mancini. Chiesa e Pessina hanno invece regolato gli austriaci, e al triplice fischio Lineker ha incassato le risposte dei sostenitori azzurri.

Leggi anche: Fantacalcio, i 15 nomi più comuni per le squadre: è già attesa per il prossimo anno

Lineker incassa la risposta dei tifosi azzurri: “Se l’Inghilterra diventasse l’Italia…”

Gary Lineker: in finale arriva sempre la Germania…se non incontra l'italia. #italiagermania — Nilin (@DV_Nilin) June 28, 2012

Non è passata inosservata l’uscita pubblica di Lineker nei confronti dell’Italia. Al contrario della stella inglese i tifosi azzurri hanno saputo attendere la fine del match, e poi hanno risposto a tono. “Se l’Inghilterra diventasse l’Italia avrebbe 4 mondiali”, e il commento più apprezzato dai sostenitori degli azzurri, che però non si sono fermati. Altri hanno invece citato i numeri del club. “L’Italia ha segnato più gol in 26 minuti che l’Inghilterra in 3 partite”.

Italy scored more goals in 26 minutes than England did in 3 games 👍🏻 — Alex Murray (@Alex_Murray92) June 26, 2021

Fra le tante risposte c’è anche chi sottolinea che l’Inghilterra ancora dovrà giocare e non avrà di certo un impegno facile contro la Germania. E poi c’è chi impietosamente rimembra i successi inglesi. Di sicuro pochi rispetto a quelli che ha in bacheca l’Italia.

England will be England on Tuesday lol — ⭐️⭐️Kai Havertz Regen (@BetterCallBen) June 26, 2021