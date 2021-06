Il Ct dell’Ungheria sempre più idolo dei tifosi: il saluto di Marco Rossi a Neuer, Ronaldo e Mbappé diventa virale.

Alla fine dal girone infernale di Euro 2020 non si è salvato nessuno. Il Portogallo ha ceduto il passo al Belgio, la Germania all’Inghilterra e la Francia è caduta ai rigori contro la Svizzera. Prima ancora aveva salutato la competizione l’Ungheria, forse la vera sorpresa del girone. Ha fatto tremare tutti fino all’ultimo giro d’orologio, guidata da un tecnico italiano che in patria non ha trovato spazio, e invece all’estero ha convinto proprio tutti.

Ha avuto solo la sfortuna di essere inserito in un raggruppamento ad elevata difficoltà. Dal quale non è uscito con l’accesso agli ottavi, ma che alla resa dei conti non ha premiato nessuna delle quattro squadre. E Marco Rossi lo ha sottolineato con un post virale. In tutte le lingue del mondo.

Marco Rossi va in vacanza e saluta: Cr7, Mbappé e Neuer le sue “vittime”

Marco Rossi a modo suo ha vinto l’Europeo. Ha dimostrato che ci sono tanti tecnici che non trovano spazio in Italia e fanno la differenza all’estero. É stato in grado di fare paura a tre fra le migliori forze europee, ed è tornato alla ribalta incuriosendo anche qualche presidente italiano, colpito dalla forza e dal gioco dell’Ungheria. Il suo compito era infatti proibitivo nel girone di ferro ad Euro 2020, ma alla fine dei conti Marco Rossi è uscito solo 90 minuti prima di Francia, Germania e Portogallo.

E lui non ha perso occasione per salutare Mbappé, Neuer e Cristiano Ronaldo. E lo ha fatto in italiano, inglese e ungherese, per raggiungere proprio da tutti. Il suo messaggio poi non ammette repliche. “Ci vediamo in spiaggia”, a testimoniare che tutte e 4 le nazionali hanno lasciato la competizione e possono concentrarsi sulle vacanze. Il suo post ha suscitato la reazione degli appassionati di calcio, sempre più vicini ad un personaggio che meriterebbe di tornare in Italia e avere un’opportunità in Serie A.