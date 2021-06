De Laurentiis il Napoli Insigne ed il mercato. Il presidente torna a parlare pubblicamente dopo mesi di silenzio e ne ha per tutti.

Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis cosi come ampiamente annunciato ha tenuto una conferenza stampa in cui ha toccato tutti gli argomenti che oggi dominano il calcio. Troppe le settimane di silenzio da parte del patron azzurro, settimane in cui il Napoli dopo una cavalcata entusiasmante usciva con una prova opaca all’ultima di campionato contro il Verona dalla Champions League del prossimo anno. Il mercato, inoltre, punto cruciale della conferenza.

De Laurentiis ha parlato, come detto, praticamente di ogni cosa, dalla Superlega che definisce una cretinata, al malaffare nel calcio, fino agli scandali passati ed eventualmente futuri che sembrano aleggiare intorno alle dinamiche calcistiche. Il patron del Napoli appare in gran forma e serve ai giornalisti vere e proprie chicche da appuntare. Il solito show del vulcanico presidente che domani incontrerà Spalletti a Castelvolturno per iniziare a programmare la prossima stagione.

Napoli De Laurentiis in conferenza stampa: il mercato e le parole su Insigne. Per rivedere la conferenza stampa clicca qui

Lorenzo Insigne, la cui posizione nel Napoli appare al momento fortemente in bilico a causa di una trattativa di rinnovo che no si concretizza, è stato chiaramente uno degli argomenti di trattati da De Laurentiis nel corso delle sua conferenza stampa. Non esclude alcuno scenario il presidente, ribadendo che teoricamente quest’anno potrebbero andare via tutti, perchè potrebbe non bastare una sola cessione di lusso per ripianare i conti.

Quello che i tifosi, forse non avrebbero voluto sentire. Il Napoli che potrebbe mettere sul mercato davanti ad una offerta concreta e vantaggiosa praticamente chiunque. L’appuntamento tra De Laurentiis e Spalletti di domani, dovrebbe dare il via alla nuova stagionce con un confronto sul da farsi, anche e soprattutto in chiave mercato. Partenti, obiettivi di mercato. Il Napoli dovrà tracciare una linea da seguire, questo De Laurentiis lo sa bene.