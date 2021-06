Serie A, il nuovo pallone fa discutere: “Sembra quello del Napoli” – FOTO

La Serie A presenta il nuovo pallone Nike: è bufera sui social. Gli appassionati criticano il design e le foto pubblicate sul sito ufficiale.

La Serie A ha presentato il nuovo pallone Nike che sarà protagonista sui campi del campionato italiano. La sfera sara utilizzata per le partite di Serie A, Coppa Italia e Supercoppa Italiana. Dal sito ufficiale, la Lega ha dichiarato che la scelta grafica e i colori sono ispirati al logo del campionato “più emozionante del mondo”. Tuttavia, i pareri sui social sono molto contrastanti sull’estetica del pallone.

In effetti, la foto pubblicata dal sito ufficiale non rende neanche giustizia. Teoricamente e come esplicitato dal comunicato della Lega, la sfera presenterà i solchi sulla superficie, in modo da ridurre oscillazioni e garantire una traiettoria più precisa. Invece, nelle immagini pubblicate appare senza insenature e con cuciture. Insomma, sembrerebbe trattarsi di una replica.

Il nuovo pallone della Serie A divide i social: “E’ vero che va preso a calci, ma così è troppo”

Il Nike Flight Serie A, pallone della stagione 2020-21, non piace ai tifosi. Infatti, pochi istanti dopo la pubblicazione delle foto ufficiali, sono arrivati commenti durissimi contro l’azienda che ha prodotto una sfera con qualche difetto.

Qualche utente si accorge che il pallone pubblicato sul sito ufficiale presenta un rettangolo irregolare: “Fai un pallone e non ti assicuri che il rettangolo sia perfettamente perfetto?“. Non un bel biglietto da visita. Altri utenti, invece, sostengono che i colori e il design di questa sfera assomigliano molto a quelli di Napoli e Lazio.

Molti utenti si sbizzarriscono con commenti ironici in merito al design e bellezza del prodotto. E qualcuno prende in giro la scelta di averlo progettato così male: “Va bene che va preso a calci, ma non era necessario istigare così tanto“.

Nike: quanto brutto lo volete il pallone ufficiale?

Va bene che va preso a calci, ma non credevo fosse necessario istigare in questo modo — O͊ͪ̅ო͙̠ͧ͊ꂅ̖ͪǧ̗͙̙̀̾ᕱ̼̔լꊰ̝̩̹̽̔̇ᕱ͙̮̠̀̔̒ (@salvalapezza) June 30, 2021

Buongiorno

Ma quanto è brutto il pallone ufficiale della Serie A 2021/22? — Donato #Inter19🖤💙 (@DonatoFCIM) June 30, 2021

E dunque, l’immagine di seguito sarà quella fedele al pallone che verrà “scalciato” dai calciatori della Serie A.