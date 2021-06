Serie A, sgambetto di Tim a Sky: offerte e costi dell’abbonamento

Arriva una nuova offerta per i tifosi e gli appassionati di calcio: sgambetto di Tim a Sky, i costi e le offerte dell’abbonamento con Serie A e Champions.

La nuova stagione calcistica potrebbe regalare grandi novità agli appassionati. Dopo DAZN, anche la piattaforma di Tim potrebbe essere protagonista assoluta della trasmissione delle gare di Serie A e non solo. Infatti, stando alle ultime indiscrezioni, l’azienda di telecomunicazione avrebbe trovato l’accordo con Mediaset e potrebbe segnare la svolta per i tifosi. Un vero e proprio sgambetto a Sky che detiene 3 partite di campionato ad ogni turno (in co-esclusiva su DAZN) e le partite di Champions, Europa e Conference League.

Tim vuole utilizzare la sua piattaforma streaming per trasmettere il grande calcio italiano, quello europeo e tanti altri grandi sport, con un’offerta molto vantaggiosa.

Serie A e Champions su Tim: la nuova offerta

Grazie all’accordo con Mediaset, il Gruppo Tim starebbe per presentare un nuovo e ricco abbonamento ad un costo davvero speciale. Su TIMVision sarà possibile guardare tutta la Serie A trasmessa da DAZN, la Champions League da Mediaset Infinity (tranne 16 partite in esclusiva su Amazon Prime Video) e altri grandi sport dal basket al ciclismo comprese le Olimpiadi di Tokyo su Eurosport: tutto a 19,99 euro al mese.

Nelle prossime ore, Tim potrebbe rendere ufficiale questa notizia e lanciare questa super offerta agli appassionati sportivi. Ovviamente, tutti gli eventi saranno trasmessi in streaming: una novità assoluta che metterà a dura prova le infrastrutture di rete di tutta Italia. Questo pacchetto potrebbe mettere in difficoltà Sky che rischierebbe di farsi sfuggire diversi abbonati interessati a guardare non solo la Serie A ma anche la Champions sulle piattaforme streaming di Tim.