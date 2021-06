Ufficiale, la Juventus saluta il suo bomber – Foto

Termina definitivamente il rapporto tra la Juventus e il suo bomber storico: l’addio sui social e il messaggio commovente.

Termina la stagione, terminano i contratti ed è tempo dei saluti. La Juventus ha appena ufficializzato un addio ad uno dei suoi più importanti componenti come giocatore e come membro dello staff, ma soprattutto come immagine della società.

Infatti, tre anni da ambasciatore del brand Juventus, David Trezeguet termina la sua avventura e saluta definitivamente la società. All’interno del club, oltre ad aver svolto 10 anni gloriosi da calciatore, aveva già ricoperto un ruolo prima di diventare ambasciatore bianconero.

Ora le strade si dividono definitivamente e la Juve ha voluto ringraziarlo con queste belle parole: “Trezegol è Juve, e tutti noi non possiamo che augurargli un futuro di grandi soddisfazioni professionali“.

Trezeguet, il ritorno alla Juventus e poi l’addio

L’ex attaccante francese ha giocato dal 2000 al 2010 con la maglia bianconera. E’ sceso anche in Serie B con il club, dopo la disfatta ai Mondiali 2006 in finale contro i suoi compagni di squadra. Fu proprio lui a sbagliare il rigore decisivo, che in qualche modo spianò la strada alla vittoria dell’Italia. In seguito a quella estate, Trezeguet decise di restare alla Juventus (retrocessa per scandalo Calciopoli) e per le stagioni successive fu ancora grande protagonista dell’attacco.

E’ tornato poi nel 2015, ricoprendo l’incarico formale di presidente delle Juventus Legends, subito dopo il suo ritiro dal calcio giocato. Poi nel 2018 è diventato ambasciatore del club. Il suo volto è stato per dieci anni legato ai colori bianconeri e così la società gli ha affidato il compito di rappresentare la Juve nel mondo. Ora David Trezeguet è pronto a qualche altra nuova avventura, probabilmente sempre legata al mondo de pallone.