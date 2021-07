Euro 2020, Svizzera-Spagna sfida da record: non era mai accaduto

Dopo l’impresa con la Francia, a Euro 2020 la Svizzera deve ribaltare un trend negativo anche con la Spagna: i numeri sono dalla parte delle Furie Rosse.

La Svizzera per continuare a sognare, la Spagna per tornare a volare. Il quarto di finale di San Pietroburgo non è quello che i pronostici avevano previsto, ma non manca di fascino. Specialmente dopo l’epilogo incredibile e sorprendente delle due gare degli ottavi che hanno visto protagoniste le squadre.

Per gli elvetici sarà una prima volta assoluta: mai la Nazionale rossocrociata era riuscita a raggiungere i quarti di finale in un Europeo. Per la Spagna non è invece un’abitudine, ma quasi. Non a caso gli iberici sono in testa, insieme alla Germania, nella classifica delle squadre che hanno conqusitato più volte la competizione, con ben tre successi (1964, 2008 e 2012).

Ma come sono i precedenti tra Svizzera e Spagna? A senso unico. O quasi. Come da previsioni le Furie Rosse dominano, avendo perso solo una partita in 22 confronti. Ma la Francia non aveva addirittura mai perso con gli elvetici in confronti diretti. Attenzione quindi alla legge dei grandi numeri…

Svizzera-Spagna: i precedenti tra le due squadre

La missione elvetica non è impossibile, ma è sicuramente molto molto difficile. Finora con la Spagna ha vinto solo una partita in 22 confronti, uscendo per 16 volte con una sconfitta dal terreno di gioco. Va però detto che il trend degli ultimi quattro confronti è tutto sommato positivo, con una vittoria, una sconfitta e due pareggi.

I loro ultimi confronti sono in particoalre quelli dell’autunno 2020, quando le squadre si sono incrociate in Nations League. Nell’occasione a Madrid ha vinto di misura la Spagna, a Basilea il risultato fu fissato sull’1-1 con gol di Freuler e Gerard Moreno e due rigori parati da Yann Sommer, grande eroe con la Francia, a Sergio Ramos, grande assente di questi Europei per la Spagna.

Un pareggio è arrivato anche recentemente in un’amichevole del 2018, con rete svizzera firmata da Ricardo Rodriguez, mentre per l’ultima e unica vittoria rossocrociata bisogna tornare alla gara d’esordio dei Mondiali 2010 in Sudafrica. La sfida finì 1-0 con rete decisiva di Gelson Fernandes. Peraltro, una vittoria di Pirro, utile solo per le statistiche. La Spagna vinse infatti il girone e si avviò a un trionfo storico, mentre gli elvetici chiusero terzi e vennero mestamente eliminati dalla competizione.

Incredibile ma vero, invece, nessuno dei 22 precedenti tra le due squadre è stato disputato nell’ambito di Europei e delle relative qualificazioni. Una piccola curiosità che rende ancora più affascinante il quarto di finale più squilibrato di Euro 2020. Ma solo sulla carta.