“Sto arrivando”: l’annuncio a sorpresa ai tifosi della Roma – VIDEO

E’ tutto pronto a Roma, sta per cominciare la nuova avventura di José Mourinho: l’annuncio ufficiale fa scatenare i tifosi.

Oggi è il grande giorno. José Mourinho arriva a Roma per cominciare la sua nuova avventura e ha già inviato un saluto speciale ai tifosi. Sono passati quasi due mesi dall’annuncio ufficiale e c’è fermento in città. Il tecnico portoghese ha portato il buonumore alla piazza, dopo una stagione altalenante per la squadra giallorossa.

Allo Special One servirà un grande calciomercato ed il club si è messo già in moto a riguardo. Non a caso, tra cessione e acquisti, la rosa sarà notevolmente migliorata. Le prime operazioni saranno fatte tra i pali: Rui Patricio è l’indiziato numero uno come portiere titolare, Olsen e Pau Lopez possono essere definitivamente venduti.

E intanto, in attesa dei primi colpi, Mourinho ha mandato un saluto speciale ai tifosi della Roma.

Roma, Mourinho saluta i tifosi: “Sto arrivando”

Quest’oggi, alle ore 14 l’ex allenatore del Tottenham arriverà all’aeroporto di Ciampino. Non sarà ancora il momento della presentazione, poiché dovrà rispettare la quarantena di circa cinque giorni. José Mourinho sarà presentato la prossima settimana ai tifosi della Roma, che nel frattempo si godono il primo videomessaggio del loro nuovo tecnico: “Sto arrivando!”

Non mancano i commenti dei supporter, fomentati dall’arrivo dello Special One. C’è grande ottimismo per la nuova stagione del club giallorosso: “L’imperatore sta arrivando“, scrive qualcuno. C’è anche dell’ironia, ovviamente. Infatti, qualche utente nota le rughe del tecnico portoghese: “In genere gli allenatori invecchiano dopo il primo anno di Roma. Questo mi pare già invecchiato prima de comincia’. Ao a Giose’ ma che t’è preso?“.