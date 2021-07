Sabitzer incanta la Roma: chi è il calciatore che ha stregato Mourinho

Mezza Europa sulle tracce di Sabitzer, che piace anche a Mourinho: chi è il calciatore “costruito” nel laboratorio di Ragnick.

Talento, capacità di svolgere diversi ruoli, qualità tattiche e senso del gol unite alla bravura in fase di copertura. Ecco chi è Marcel Sabitzer, talento di Graz che adesso ha gli occhi addosso di mezza Europa. In Italia si sarebbero messe in fila Roma e Milan per il calciatore, che nella prossima stagione potrebbe lasciare il Lipsia a zero ed avrebbe quindi una valutazione più bassa in questa fase di contrattazioni.

L’asta però potrebbe rendere il compito degli uomini di mercato in Italia un po’ più complicato. C’è concorrenza infatti su un calciatore che non ama mostrarsi sui social, ma che genera curiosità per la sua continua evoluzione tattica. Dal suo arrivo al Lipsia infatti è stato preso in consegna da Ragnick, che nel suo “laboratorio tattico” ha sperimentato diverse posizioni per il calciatore, fino a trovare la giusta collocazione che ha dato il via alla sua esplosione.

Roma, chi è Sabitzer e quale è stata l’evoluzione dell’obiettivo di Mourinho

Mourinho e Pioli avrebbero messo gli occhi su Marcel Sabitzer, che ad Euro 2020 ha mostrato nuovamente le sue qualità. Con Ragnick al Lipsia partì da punta, ma venne poi spostato dopo attente valutazioni sulla corsia per sfruttare la sua rapidità. Il tecnico, vicinissimo al Milan, si accorse che il calciatore aveva anche capacità difensive e qualità nel verticalizzare il gioco, e decise poi definitivamente di spostarlo sulla trequarti. Una evoluzione che nel cambio di ruoli gli ha consentito di essere completo.

Nella vita privata Sabitzer non ama mostrarsi ma spesso posta foto con la splendida moglie, dalla quale ha ricevuto il regalo più grande. La splendida MaryLou. Intanto il Lipsia prova a blindarlo, ma a 27 anni potrebbe arrivare la grande occasione. La sua valutazione è di circa 35 milioni, ma potrebbe scendere visto il contratto in scadenza fra un anno. Il Lipsia riflette e potrebbe scegliere di venderlo per evitare di perderlo a zero. Milan e Roma fanno sul serio su un centrocampista completo che potrebbe arrivare in Italia. Ecco chi è Sabitzer, il talento di Graz che è pronto a decollare nel calcio che conta.