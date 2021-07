Pogba torna alla Juventus? L’indizio arriva da Dybala – FOTO

Il mercato della Juventus si infiamma e i tifosi sognano un ritorno di Paul Pogba: l’indizio lo regala Paulo Dybala.

Paulo ritrova Paul. Dybala e Pogba sono di nuovo insieme. In vacanza, per ora. Sul campo in futuro? Difficile, ma non impossibile. Chiusa con la grandissima delusione dell’eliminazione agli ottavi con la Svizzera la sua avventura a Euro 2020 (con tanto di gol destinato a rimanere negli annali), il calciatore francese ha scelto di staccare la spina e di godersi delle meritate vacanze, volando dall’altra parte del mondo.

Destinazione Miami per il centrocampista, una meta ambita da tantissimi campioni (per le vacanze, ma anche per chiudere la carriera). E in Florida ha potuto ritrovare uno dei suoi più grandi amici e vecchi compagni alla Juventus, ossia proprio Paulo Dybala. L’argentino si sta infatti già godendo il meritato riposo, in vista di una stagione che dovrà essere quella del grande rilancio e della definitiva consacrazione in bianconero dopo una stagione, l’ultima, non semplice.

Una reunion improvvisata, un momento di relax condiviso. Tanto è bastato per riaccendere le fantasie e i sogni dei tifosi della Juventus, mai come quest’anno speranzosi di un ritorno a casa di Pogba. Che possa essere quello di Dybala un chiaro indizio di mercato?

Pogba e Dybala insieme: la foto fa impazzire i tifosi

Che il rapporto fuori dal campo tra Pogba e Dybala sia rimasto fortissimo non è una sorpresa. E così non è poi così anomalo che i due abbiano deciso di ritrovarsi a Miami per le vacanze. “Siamo di nuovo insieme“, ha scritto nella sua caption l’argentino, con tanto di mano bianca che indica una mano nera (e viceversa). Un bel gesto d’amicizia, ma che ha fatto impazzire completamente i tifosi, che sognano da anni un Pogback.

Il post è stato travolto dai messaggi dei tifosi. Molti hanno invitato il Polpo a tornare ‘a casa’, qualcun altro invece ha invitato Dybala a non illudere il mondo Juve: “Non darci altre speranze“, “Così mi fate piangere“, “Se vabbè, e poi uno non deve sperarci“. Il tenore dei commenti è stato questo, con la tifoseria evidentemente divisa tra la speranza di poter riabbracciare il fenomeno francese e la paura di essere solo vicina a una grande illusione collettiva, considerando anche le difficoltà economiche che tutto il mondo calcio, Juve compresa, sta affrontando.

Non a caso, al momento la priorità di Pogba sembrerebbe il rinnovo con il Manchester United. Un rinnovo complicato, ma per nulla impossibile, considerando anche che il club inglese è uno dei pochi ancora in grado di investire nonostante la pandemia. Dovesse però frenare la trattativa, chissà che il cuore non possa portare il campione transalpino a scegliere un ritorno a Torino.