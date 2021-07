L’Italia di Mancini macina record agli Europei: nessuno come gli Azzurri

Continua la cavalcata trionfante dell’Italia di Mancini agli Europei: con la vittoria contro il Belgio, gli Azzurri centrano due nuovi record.

Inarrestabile Italia. Gli Azzurri hanno superato anche l’ostacolo altissimo del Belgio ai quarti di finale di Euro 2020, raggiungendo due nuovi traguardi Europei di grande prestigio. Trascinati da un super Barella e un enorme Insigne, i ragazzi di Mancini hanno messo ko anche la squadra favorita per la vittoria finale (specialmente dopo la clamorosa eliminazione della Francia). E adesso puntano alla Spagna per potersi conquistare una finale sognata ma insperata.

Dal punto di vista dei numeri, questo gruppo sta stupendo tutti, andando oltre le ben più rosee aspettative. Con la vittoria contro il Belgio gli Azzurri sono infatti entrati in un gruppo molto elitario, quello delle squadre che sono riuscite a vincere cinque partite su cinque in un’edizione degli Europei. Prima dei ragazzi di Mancini vi erano infatti riuscite solo la Francia nel 1984, due volte l’Olanda nel 1988 e nel 1992 e due volte la Repubblica Ceca nel 2000 e nel 2004. Ma non è l’unica striscia record di questa squadra strepitosa. C’è infatti un’altra serie di risultati che non è mai stata raggiunta da nessuno prima degli Azzurri.

Leggi anche -> Bunker Italia a Euro 2020: gli Azzurri subiscono meno di tutti, come nel 2006

Italia da record agli Europei: la striscia di vittorie consecutive

Il destro a giro di Lorenzo Insigne, il numero 10 degli Azzurri di Mancini a Euro 2020, ha avuto molteplici significati. Non solo è servito a far approdare la Nazionale italiana in semifinale, dove affronterà la Spagna. Ma ha anche segnato un record straordinario e difficilmente ripetibile, forse anche per la stessa squadra azzurra.

Tra fase finale e qualificazioni, agli Europei l’Italia ha messo insieme una striscia di 15 vittorie consecutive. Un dato pazzesco che non era mai stato raggiunto da una singola squadra, e che testimonia quanto questa formazione sia ricca non solo di talento, ma anche di conoscenze tattiche, di grinta, di voglia e di vincere. Quella voglia che tre anni fa ci aveva condannato a guardare i Mondiali di Russia 2018 da semplici spettatori, e che oggi è stata introiettata dall’intero gruppo azzurro, che non vuole più fermarsi.

Potrebbe interessarti -> Belotti è il Gallo… e gli altri? I calciatori dell’Italia diventano animali – Video

Il prossimo stacolo è la Spagna, Nazionale che negli ultimi anni ha più volte creato problemi e regalato dispiaceri alla nostra rappresentante. Che possa essere arrivato il momento di una ‘vendetta’ per la sconfitta clamorosa nella finale di Euro 2012?