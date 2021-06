La Francia è fuori ma Pogba incanta: secondo gli italiani la solita Juventus

Pogba, Francia e Juventus. Per gli italiani la vecchia signora starebbe pensando al ragazzo, ma in realtà si tratta delle solite storie.

Pogba si salva da solo. La Francia cade sotto i colpi dagli undici metri dei mai cosi tanto agguerriti svizzeri, giocando di fatto una partita non del tutto pessima, cosi come raccontato dalla stragrande maggioranza dei giornalisti italiani. Pogba, con la sua perla all’incrocio dei pali tiene a galla se stesso. Brilla più lui degli altri, dei 10 che avrebbero dovuto dare spettacolo ed invece hanno puntato male dagli undici metri.

Secondo la stampa italiana, sempre lei, la Francia sarebbe affondata sotto i colpi di se stessi, i calciatori venuti meno ed altre fesserie del genere. La verità è che quasi tutti hanno mal digerito alcune dichiarazioni arrivate dalla terra della Senna in merito alle effettive potenzialità italiane, potenzialità di squadra. Sotto con la collera e faziosità ancor più marcata. Ma il colpo da maestro è il continuo accostamento della Juventus proprio a Pogba.

Leggi anche >>> La Juventus di Alllegri riparte da Dybala: si cerca un accordo

Leggi anche >>> Euro 2020, Francia fuori, Barthez e Vieira nel mirino: reazioni impietose

La Francia è fuori ma Pogba incanta: in Italia invece si parla solo di Juventus

La verità è anche i francesi sono incolleriti, ancora per Germania 2006, ancora per un Mondiale che proprio non si rassegnano a lasciare andare. Siamo onesti, l’astio i dispettucci e le mezze scenate arrivano da dinamiche talmente futili ed anche abbastanza stupide che quasi mettono in cattiva luce calciatori che finora erano parsi stranamente abbastanza intelligenti, ma vabbè, il calcio è anche questo. Tornando a Pogba ed alla Juventus, è ovvio che i bianconeri lo cerchino, loro hanno cercato praticamente tutti negli ultimi vent’anni.

E’ altrettanto ovvio che anche Pogba vorrebbe la Juventus. Siano onesti, chiunque al posto di Pogba, in uno dei momenti migliori della sua carriera, con un Manchester United che stando a recenti voci gli offrirebbe un rinnovo a 26 milioni di euro l’anno, con il Psg, squadra francese, quindi del suo paese, in pressing, vero però non di stampa come altri, penserebbe alla Juventus, chiunque. Per farci cosa poi, chi lo sa, storie da italiani.