I segreti di Kevin Strootman: dalla splendida moglie al piatto preferito

Tutto quello che bisogna sapere sulla vita privata di Kevin Strootman: madre, moglie, figli e le passioni che non ti aspetti.

Da un rossoblù a un altro. Kevin Strootmam resta in Serie A e, dopo i sei mesi positivi in prestito al Genoa, è passato, sempre in prestito dal Marsiglia, al Cagliari. In Sardegna ritrova un suo ex compagno come Radja Nainggolan, e soprattutto può sperare di riprendersi la continuità in una squadra ambiziosa e desiderosa di entrare nella metà alta della classifica italiana.

Nato a Ridderkerk il 13 febbraio 1990, Kevin Johannes Willem Strootman, soprannominato ‘lavatrice‘ da Rudi Garcia per la sua capacità di ‘pulire’ i palloni sporchi, è stato un top player negli anni della Roma, fermato solo dalla sfortuna e da qualche infortunio di troppo. Tifoso dell’Ajax da bambino, nonostante fosse cresciuto a Rotterdam (la città del Feyenoord), esplose però al PSV Eindhoven prima del passaggio in giallorosso.

Della sua vita privata, complice la sua lunga permanenza in Italia, si conoscono diversi dettagli. Sappiamo ad esempio del suo rapporto speciale con la madre, Diane Berkelouw, importantissima per la sua crescita e anche per i suoi anni alla Roma. Purtroppo il suo secondo ritorno in Italia, con la maglia del Genoa, nel 2021, è coinciso con la scomparsa dell’amata mamma. Un dolore che Strootman ha superato con grande difficoltà, grazie anche all’aiuto della famiglia, dalla splendida moglie ai figli.

Kevin Strootman: moglie, figli e passioni

Kevin Strootman è da anni sposato con una splendida ragazza, Thara Psolm. I due amano trascorrere tempo insieme, viaggiare e andare a cena fuori con gli amici, ma anche godersi le piccole figlie Jonah Maxime, nata nel 2018, e Rocky Diana, venuta al mondo il 4 giugno 2021. Due gioielli che hanno reso ancora più felice la famiglia dell’olandese più amato di Roma.

View this post on Instagram A post shared by Kevin Strootman (@kevinstrootman)

Nei suoi anni nella Capitale Kevin ebbe modo anche di svelare qualche segreto sulla sua vita privata. Ama per esempio guardare serie tv su Netflix, ma anche cucinare. Quando non c’è in casa la compagna lo fa tranquillamente da solo, pur non ritenendosi un cuoco provetto.

Leggi anche -> Tutto su Federico Chiesa: dall’inglese fluente alla fidanzata da urlo – FOTO

Se a colazione ama variare, passando dallo yogurt con frutta al pane con prosciuto e scamorza, il suo piatto preferito in generale è tutto italiano. Lasagna? Tortellini? Carbonara? Pizza? Nulla di tutto ciò. Semplicemente pasta aglio, olio e peperoncino. Un piatto che lo fa impazzire, ma che per il momento non può mangiare spesso. Magari si potrà rifare a fine carriera…