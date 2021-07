Tutto su Federico Chiesa: dall’inglese fluente alla fidanzata da urlo – FOTO

La vita privata di Federico Chiesa, calciatore della Juventus e della Nazionale italiana: inglese, studi e fidanzata.

Federico Chiesa è uno degli eroi Azzurri di Euro 2020. Sua la rete che ha spezzato gli equilibri nel difficile match degli ottavi di finale contro l’Austria. Il suo impatto con la competizione è stato da campione vero, da calciatore sfacciato, pronto a spaccare il mondo con le sue prodezze dentro… e fuori dal campo!

Se sul terreno di gioco ha fatto ammattire gli avversari, è al di fuori della partita che ha lasciato di stucco il mondo intero, o almeno gran parte dei media italiani. Al termine del match con l’Austria il calciatore bianconero ha infatti sfoggiato un inglese ineccepibile, raramente ascoltato durante le interviste di un calciatore italiano. Si sa, infatti, che nell’inglese non siamo mai stati eccelsi, con poche eccezioni. Ebbene, il giovane Federico, classe 1997, rientra proprio in una di queste.

Ma qual è il segreto del figlio d’arte più talentuoso del nostro calcio attualmente? Lo ha svelato lo stesso calciatore alcuni anni fa in un’interista del 2015. Semplicemente, ha studiato in una scuola internazionale di Firenze, frequentata dalla quinta elementare. E poi ha proseguito in un liceo internazionale, con lezioni tutte in inglese (eccetto per la materia italiano) e con compagni di classe provenienti da tutto il mondo.

Una scuola che gli ha insegnato anche un po’ di francese, e che fu scelta dal padre, sicuro che gli avrebbe fatto comodo avere una buona istruzione se non fosse riuscito a sfondare nel calcio. Evidentemente ha avuto ragione. Ma ha proseguito gli studi? Per ora no, anche se non è impossibile possa arrivare una laurea in futuro.

Leggi anche -> Euro 2020, i figli d’arte scendono in campo: Schmeichel, Chiesa e tanti altri

Federico Chiesa: la fidanzata è Benedetta Quagli

Come tutti sanno, Federico è un figlio d’arte: suo padre è il grande Enrico Chiesa, calciatore di grande talento con un passato, tra le altre, alla Fiorentina, al Parma e alla Lazio. Ma non sono loro gli unici fuoriclasse della famiglia. Anche il fratello, Lorenzo Chiesa, classe 2004, sembra promettere molto bene.

Potrebbe interessarti -> Dalla fidanzata alle passioni: quello che non sai su Gigio Donnarumma

Ragazzo di grande esuberanza in campo, Federico è una persona molto tranquilla al di fuori del terreno di gioco. Ama gli animali, ma la sua più grande passione è la fidanzata Benedetta Quagli. Classe 1997, la splendida possibile ‘futura wag’ è una ragazza fiorentina semplice ma molto apprezzata sui social, dove vanta oltre 60mila follower. I due amano viaggiare insieme, girare il mondo e trascorrere momenti in intimità e in grande relax. Innamoratissimi, non si sono mollati per un secondo nemmeno durante l’avventura europea di Federico, che Benedetta ha seguito da vicino, specialmente nelle tre partite giocate all’Olimpico di Roma.