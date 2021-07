Mercato Milan, una stella dal Barcellona per Pioli? Parte l’assalto

Mercato Milan: dopo la partenza di Hakan Çalhanoğlu, il Milan cerca un sostituto che potrebbe arrivare dal club Blaugrana.

La cessione a parametro zero di Hakan Çalhanoğlu ha lasciato nel Milan una posizione vacante. Così il club rossonero si è messo alla ricerca di un sostituto per l’ex centrocampista turco; in questo momento si è aperta una pista che porta ad una stella del Barcellona. Pioli potrebbe a breve rimpiazzare il centrocampista ormai neroazzurro con un sostituto di lusso. Scopriamo insieme chi è il giocatore nel mirino del Milan.

Milan su un centrocampista del Barcellona

Il Barcellona ha iniziato a pensare alle eventuali cessioni per alleggerire di un po’ le proprie casse; a questo proposito il club blaugrana ha cominciato a cercare una nuova casa per l’attaccante brasiliano Philippe Coutinho, visto l’enorme stipendio che percepisce (12 milioni a stagione). Purtroppo le pessime condizioni fisiche che hanno caratterizzato questa sua stagione e l’enorme ingaggio rendono difficile una cessione.

Uno dei club interessati all’attaccante brasiliano è proprio il Milan; Philippe Coutinho infatti coprirebbe bene secondo i dirigenti del Milan il buco lasciato da Hakan Çalhanoğlu. Rimane da vedere se i rossoneri saranno in grado di pagare l’ingaggio del brasiliano.

Il desiderio di Philippe Coutinho

Come riportato dal giornale “The Sun“; il giocatore brasiliano avrebbe espresso il desiderio di tornare nel Liverpool, dove aveva giocato prima dell’esperienza in rosso blu. Jurgen Klopp allenatore dei Reds ha detto chiaramente di non essere interessato ad un ritorno di Coutinho.

Il futuro dell’attaccante del Barcellona non è ancora deciso, anche perché oltre al Milan ci sono altri club interessati al brasiliano; come il Leicester che vorrebbe molto volentieri tra le sue fila l’ex Liverpool.

Nel frattempo Coutinho continua a lavorare sodo per riprendersi dai problemi al ginocchio; mentre aspetta dal Brasile di sapere quale sarà il suo futuro per la prossima stagione.