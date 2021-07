Mercato Roma, si fa cassa: due top al passo d’addio

Mercato Roma: I giallorossi continuano a modellare la rosa al meglio per Mourinho, ecco due probabili cessioni.

Ormai manca circa un mese e mezzo all’inizio della Serie A e la Roma continua il suo progetto di trasformazione della squadra tra cessioni e acquisti. Sembrano in dirittura d’arrivo due possibili cessioni del club giallorosso; due giocatori che hanno ricoperto ruoli molto importanti nella Roma. Scopriamo insieme chi sono.

Mercato Roma: due cessioni importanti per il club capitolino

La Roma è pronta a separarsi da Pau Lopez e Cengiz Under, i due giocatori piacciono molto all’Olympique Marsiglia che sembra aver già trovato un accordo con i giallorossi. Anche i due hanno accettato la proposta di trasferimento. La trattativa non è partita subito per il meglio; il portiere spagnolo non era sicuro di partire per la Francia, è stato però convinto dall’allenatore Jorge Sampaoli che grazie ad una chiamata ha convinto il portiere giallorosso. Grazie a queste due cessioni la Roma potrà fare cassa e alleggerire un po’ il monte ingaggi, così da poter rinvestire su altri calciatori. qui di seguito le cifre e la modalità di trasferimento.

Le cifre e la modalità dei trasferimenti

L’accordo trovato fra la Roma e l’Olympique Marsiglia, consiste in due prestiti con diritto di riscatto. Per il portiere spagnolo il diritto di riscatto diventa obbligatorio al raggiungimento delle 20 presenze, in questo caso la squadra di Marsiglia dovrà versare 15 milioni di euro nelle casse del club giallorosso. Mentre per quanto riguarda Under il riscatto è stabilito a 12 milioni, per l’esterno turco però mancano ancora dei particolari da definire, ma l’arrivo alle firme è molto vicino.