Lapadula eroe del Perù: nuova versione in “edizione limitata”

Lapadula è uno dei calciatori più apprezzati in Copa America: è ormai l’eroe del Perù, e in patria gli hanno dedicato una speciale “edizione limitata”.

La trafila dalla categorie inferiori fino alla clamorosa stagione al Pescara. Quella che convinse Galliani a puntare su di lui. Circa 10 milioni dal Milan per strapparlo alla concorrenza, e poi un 2017 poco convincente, fino all’esperienza al Genoa, e poi Lecce e Benevento. La retrocessione non ha impedito però a Gianluca Lapadula di diventare l’idolo di una nazione. L’attaccante in Copa America ha stupito tutti. Gol e personalità da leader di una nazionale che grazie ai suoi centri ha raggiunto una clamorosa semifinale.

Ora per il Perù arriverà l’ostacolo più duro. Il Brasile di Neymar, che vuole vincere in titolo in casa. Superare i verdeoro sarebbe un’impresa storica, e per provarci una nazione intera si affida al suo idolo. Gianluca Lapadula, al quale è stata dedicata una “edizione limitata” di uno dei giochi più famosi al mondo. Un “regalo”, che testimonia quanto l’attaccante sia diventato idolo di un popolo, che ormai parla solo dell’attaccante del Benevento.

Lapadula ha una sua “edizione limitata”: in Perù tutti pazzi per “Legodula”

Gol pesanti per il sogno Copa America. Gianluca Lapadula è ormai la speranza del Perù, che contro il Brasile giocherà per la storia. Tutti i numeri sono con la selacao, che insieme all’Argentina è la candidata per una finale scoppiettante. Le due nazionali però dovranno rivedersela rispettivamente contro peruviani e contro la Colombia di Zapata e Muriel. Intanto in Perù hanno un idolo al quale affidare le speranze.

Tanto da farlo diventare l’edizione limitata di un gioco. Il “Legodula”, della marca di costruzioni e giochi per bambini più famosa al mondo. Un set che i tifosi peruviani vorrebbero pur di conservare a casa la statuetta della punta, che ha già una canzone tutta dedicata a lui. Si tratta di “Lapagol“, già virale fra i tifosi e gli appassionati della Copa America. Ora lo scoglio Brasile. La partita più importante di una intera carriera. Cosa potrebbe diventare Lapadula in caso di un’impresa titanica contro i verdeoro?