Calhanoglu all’Inter? Il Milan risponde a tono: clamoroso colpo “nerazzurro”

Il Milan è pronto a regalarsi un trequartista: il nome di Isco continua a circolare, ma dalla Spagna arrivano voci su un contatto con Coutinho.

L’addio di Calhanoglu ha lasciato un vuoto tattico nel Milan di Pioli. Il trequartista era infatti il vero motore dei rossoneri, che giravano attorno agli educatissimi piedi del turco. Il passaggio all’Inter ha inoltre alimentato le polemiche sul mancato rinnovo e su un approdo in nerazzurro che non sarà difficilmente dimenticato dai tifosi. É caccia al sostituto quindi per Maldini, che vorrebbe un top player senza però effettuare spese clamorose sul mercato.

Il nome che è circolato con insistenza è quello di Mariano Isco. Lo spagnolo è in uscita dal Real Madrid, e dopo tanti abboccamenti in passato con i club di Serie A potrebbe davvero scegliere di lasciare le Merengues. Il nome dell’ex Malaga però non è l’unico, perché il casting per la trequarti in casa rossonera è vasto. E potrebbe portare a restituire lo sgarbo all’Inter, con una trattativa che prende sempre più corpo.

Leggi anche: Real Madrid, inizia l’avventura di Ancelotti: i 3 acquisti chiesti al club -FOTO

Milan, arriva la risposta all’Inter: c’è una pista che porta a Coutinho

É intreccio. Fra squadre della stessa città, fra trequartisti che hanno già giocato in Italia. Calhanoglu è già approdato all’Inter, e i rossoneri potrebbero restituire lo sgarbo ai “cugini”. Dalla Spagna trovano infatti conferme le notizie che vorrebbero il Milan forte su Coutinho. Sarebbe il rinforzo ideale per la trequarti, e dopo anni delicati vorrebbe rilanciarsi. Con Pioli troverebbe l’ambiente giusto e un modulo adatto per le sue caratteristiche. Anche dall’Inghilterra ci sono conferme importanti.

Il Daily Mail afferma infatti che ci sarebbero addirittura stati contatti fra Maldini e il Barcellona. Le pretese dei blaugrana si sarebbero notevolmente abbassate, e c’è l’apertura per un prestito con eventuale diritto di riscatto. Il Milan pensa quindi a Coutinho, per restituire all’Inter lo sgarbo. Una pista che diventa calda e potrebbe regalare un derby accesissimo fra ex, magari davanti ad un pubblico che di sicuro non gradirà i cambi di casacca.